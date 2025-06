GP Austria, Leclerc: “Il ‘lift and coast’ è davvero frustrante”

Charles Leclerc, terzo nel GP d’Austria: “Avrei potuto fare meglio in partenza, ma non avevamo il passo per stare davanti”

Charles Leclerc ha chiuso il GP d’Austria sul terzo gradino del podio, ma non può ritenersi completamente soddisfatto del risultato. Pur essendo consapevole di non disporre di una vettura competitiva, in grado di lottare ad armi pari con il duo McLaren, a inizio stagione le aspettative di tifosi e addetti ai lavori erano decisamente più alte.

Al momento, la Scuderia si trova al secondo posto nella classifica costruttori, con la Mercedes a inseguirla molto da vicino, distante appena un punto. A stagione ormai inoltrata, non resta che cercare di concludere al meglio il Campionato, provando a risolvere alcune problematiche che continuano a creare qualche difficoltà nel corso della gara.

“Non ci sono stati molti momenti chiave dalla mia parte“, ha riferito il pilota monegasco subito dopo il Gran Premio di Stiria. L’unico rimpianto, la partenza: nonostante un ottimo spunto, Charles, infatti, ha dovuto cedere subito la posizione a un aggressivo Oscar Piastri. “Ovviamente, in partenza avrei voluto fare un lavoro migliore per essere completamente affiancato a Lando. Forse ciò avrebbe cambiato un po’ le cose per tre o quattro giri. Ma non penso che avessimo il passo per stare là davanti“.

Il pilota Ferrari alle prese con la tecnica del “lift and coast”

Mentre le due McLaren erano impegnate a contendersi la vittoria, il pilota ferrarista, primo degli inseguitori, ha condotto una gara in solitaria, mentre il suo ingegnere di pista a ogni giro gli ricordava di eseguire il cosiddetto “Li-Co“, tecnica ormai divenuta nota negli ultimi Gran Premi.

“Dalla curva 1 fino alla fine, è stata una gara molto noiosa” – ha dichiarato il Predestinato – “Ero da solo, ho provato a gestire diversi problemi che avevamo. Non dovremmo proprio definirli ‘problemi’, ma in ogni caso non ci resta che gestire la situazione in cui ci troviamo al momento. Non entrerò nei dettagli, ma il “lift and coast” è a dir poco frustrante“, ha poi ammesso. “Ne abbiamo pagato un po’ le conseguenze nel primo stint. Però, il secondo e l’ultimo stint sono stati più positivi, il che è ottimo. Ma, ripeto, partenza a parte, non ci sono stati altri momenti chiave per noi“.

Ma in cosa consiste questa tecnica del “lift and coast”? L’ingegnere di Leclerc, Bryan Bozzi, durante la gara gli ha ripetutamente ricordato di sollevare il piede dall’acceleratore, in curva 3 e 4, circa 50 metri prima di arrivare al punto di staccata, lasciando così la vettura “veleggiare” fino al momento della frenata. Tuttavia, Charles non avrebbe eseguito questa manovra alla perfezione, tanto che il suo ingegnere ha continuato a sollecitarlo quasi a ogni curva.

Il motivo per cui la Ferrari è spesso costretta a ricorrere a questa procedura sembra essere la necessità di preservare l’integrità del plank ed evitare una possibile squalifica, come già accaduto nel Gran Premio di Shanghai. Tuttavia, applicare questa manovra comporta inevitabilmente una perdita di tempo sul giro, un dettaglio da non sottovalutare.

“Il team ha fatto un lavoro incredibile con gli aggiornamenti”

Sul Red Bull Ring, il team del Cavallino ha portato alcuni importanti aggiornamenti, in particolare un fondo “correttivo” che, secondo Leclerc, ha permesso di fare un significativo passo avanti. Tale fondo è stato progettato appositamente per risolvere alcuni dei problemi emersi nei primi Gran Premi finora disputati.

“Il team ha fatto un lavoro incredibile per cercare di avere degli aggiornamenti il prima possibile. Penso che ci abbiano aiutato a salire sul podio oggi!“, ha dichiarato il pilota monegasco. “So che stanno ancora spingendo duramente per avere altri miglioramenti al più presto. Spero faranno la differenza e ci aiuteranno a essere un po’ più vicini alla McLaren. E alla Red Bull o alla Mercedes nei loro giorni migliori. Quindi sì, stiamo lavorando sodo e spero di vedere dei risultati il prima possibile“.