Partono domani dal Bahrain i test Formula 1 2021

Terminate le presentazioni, la Formula 1 si sposta in Bahrain per tre giorni di test: dal 12 al 14 marzo, dalle ore 8 alle 17. Potrete seguirli in diretta su Sky Sport F1 e su F1world.it in live Streaming.

Per vedere la vera rivoluzione dovremo forse attendere il 2022, quando le monoposto avranno una linea molto diversa e daranno il via ad una fase nuova della storia della Formula 1. Qui di seguito i giorni e gli orari dei test Formula 1 2021.

Calendario test di Formula 1 2021

Data Luogo Orari Diretta 12 marzo 2021 Sakhir 8:00 – 17:00 F1world.it 13 marzo 2021 Sakhir 8:00 – 17:00 F1world.it 14 marzo 2021 Sakhir 8:00 – 17:00 F1world.it

L’attesa è finita. Alle 08:00 italiane, 10:00 locali, scatteranno i test pre-stagionali della Formula 1 2021. Una tre-giorni utile a far comprendere il comportamento delle nuove monoposto. Grande attesa per vedere in azione il nuovo arrivato in casa Ferrari Carlos Sainz; per Sergio Perez sarà invece il momento di confrontarsi con il talento di Max Verstappen.

TEST BAHrain Formula 1 (Line-up)