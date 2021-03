FORMULA 1 LIVE – TEST BAHRAIN in diretta streaming

Mancano poche ore all’inizio degli attesi test pre-stagionali del Bahrain, prima uscita ufficiale della Formula 1 2021. Mercoledì 10 abbiamo assistito all’ultima presentazione ufficiale da parte della Ferrari: ultima scuderia a svelare la propria monoposto.

Purtroppo sarà una Formula 1 ancora pesantemente condizionata dalle normative vigenti per combattere l’emergenza COVID. Per questo motivo la consueta tappa spagnola si sposta per motivi di sicurezza e di logistica in Bahrain. La maggior parte dei team potrà così rimanere insediato nel piccolo Stato affacciato sul Golfo Persico anche per la prima gara del campionato, programmata per la fine di questo mese.

ALLE 08:00 IL DEBUTTO DELLA FORMULA 1 2021 IN BAHRAIN

Saranno dei test interessanti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per vedere in azione la nuova Aston Martin e i vari piloti che hanno cambiato casacca. A breve inizierà la 1° sessione di test stagionali del mondiale di Formula 1, con lo staff di F1World che seguirà le prove con voi in live streaming!.

Dalle ore 08:00 saremo assieme in diretta, per assistere al via, del campionato di Formula 1 2021 con aggiornamenti live da Sakhir.

TEST DEL BAHRAIN IN DIRETTA SU F1WORLD: SEGUI LIVE LE PROVE DA SAKHIR!