Filming day completato per la Ferrari SF21!

I due piloti della scuderia italiana sono stati protagonisti della sessione di filming day che dà il via al weekend di test

Inizia l’attività in pista anche per la Formula 1! Dopo aver alzato i veli sulla nuova monoposto e aver lasciato perplesso più di qualcuno con un tocco di verde sul posteriore della vettura, la Ferrari ha fatto sentire anche il rombo della SF21. Charles Lecerc e Carlos Sainz hanno avuto modo di avere un assaggio della monoposto nel consueto giorno dedicato al filming day.

La giornata di riprese ha ufficialmente dato il via ai tre giorni di test che alzeranno il sipario sul mondiale 2021. Il monegasco è stato il primo a provare l’abitacolo della SF21, mentre il neo assunto in casa Ferrari è salito a bordo della nuova vettura nel pomeriggio. Nel complesso, il team ha rispettato il regolamento che impone alle scuderie di percorrere solamente 100 chilometri, montando pneumatici Pirelli in versione demo.

LA SF21 È PRONTA PER I TEST

Filming day in Bahrain 📹 Our #SF21 is on track for the first time ever 🤩 📸#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/ObsyXcQYXj — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 11, 2021

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il team di Maranello ha annunciato i primi giri della SF21. Per i due piloti è stata l’occasione di raccogliere le prime sensazioni sulla nuova monoposto, anche se gran parte dei dati verranno raccolti proprio nei prossimi giorni. Per entrambi, inoltre, i kilometri percorsi sono stati abbastanza limitati, dato che hanno dovuto condividere la vettura.

In ogni caso, da domani a domenica avranno la possibilità di godere appieno delle caratteristiche della SF21. Anche se quest’anno non sono previsto grandi stravolgimenti tecnici e a livello di motorizzazione, Leclerc e Sainz sono ottimisti e non vedono l’ora di dare il via al mondiale 2021, speranzosi che possa essere un anno migliore rispetto a quello passato.

L’obiettivo del filming day è stato proprio quello di controllare che fosse tutto okay e che non ci fossero intoppi, in modo da arrivare pronti alla giornata di domani. Il primo a prendere parte ai test sarà il monegasco, mentre nel pomeriggio il pilota spagnolo farà ufficialmente il suo debutto in rosso.