GP Gran Bretagna, Verstappen: “Sarà una bella battaglia domani”

É pole per Max Verstappen nel GP di Gran Bretagna, dietro di lui i due piloti McLaren Oscar Piastri e Lando Norris

Max Verstappen batte ogni pronostico e ottiene la sua quarantaquattresima pole in carriera nelle qualifiche delle GP di Gran Bretagna con 1:24:892 e rifila circa un secondo al compagno di squadra Yuri Tsunoda che partirà dodicesimo. A partire in seconda posizione nella gara di domani sarà invece Oscar Piastri e dietro di lui per pochi millesimi il suo compagno di squadra Lando Norris. Le due Ferrari conquistano la terza fila con una quinta posizione per il pilota di casa, Lewis Hamilton e la sesta posizione per Charles Leclerc.

Un bel risultato per Verstappen dopo weekend difficili

Max Verstappen, dopo un deludente GP di Austria concluso con ritiro causato da una collisione con Antonelli, conquista una super pole position con un giro perfetto al GP di Gran Bretagna. “Oggi era complicato a causa del vento che si spostava e qui è difficile soprattutto con queste monoposto che sono molto sensibili a questo fattore”, ha sostenuto il pilota olandese. Nell’abituale intervista post qualifiche ha poi aggiunto quanto sia felice per il traguardo.

Il pilota ha poi dichiarato: “Siamo stati puliti per tutta la qualifica e l’ultimo giro è stato sufficiente per la pole. In questa pista si spinge al massimo e nelle curve devi andare convinto. Vedremo come andrà domani se ci sarà pioggia o meno. Sono contento per la qualifica. E’ una bella spinta per il team e sono felice di correre domani”.

A partire dietro di lui domani ci saranno Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti Papaya partiranno rispettivamente dalla seconda e terza posizione. “Sarà una bella battaglia con i piloti McLaren domani e farò del mio meglio per tenerli dietro”, conclude l’intervista post qualifiche Max Verstappen.