La Ferrari si congratula con Vettel perché rimarrà in Formula 1

La Ferrari si congratula con Sebastian Vettel per aver firmato con l’Aston Martin la prossima stagione

Il team di Maranello è felice che il tedesco abbia trovato un posto per proseguire il suo cammino in Formula 1. La Ferrari ha annunciato a Maggio che Vettel non avrebbe proseguito con loro per la stagione 2021. La Rossa ha deciso di scommettere su Carlos Sainz. Daniel Ricciardo ha così approfittato del posto vacante lasciato dallo spagnolo alla McLaren per andare a Woking. Invece Fernando Alonso tornerà nel Circus con la Renault. Il tedesco durante la conferenza stampa del GP d’Austria ha confessato di non aver ricevuto nessuna offerta di rinnovo concreta da parte della Ferrari.

IL TEDESCO E’ STATO ACCOSTATO DIVERSE VOLTE ALLA RACING POINT

Vettel ha persino aggiunto che è stato informato a decisione presa da Mattia Binotto, che gli ha comunicato che non vi era più spazio per lui nel team. Il divorzio tra Vettel e la Ferrari ha intensificato i dubbi sul suo futuro. Più di una volta si è ipotizzata la possibilità di un ritiro. Tuttavia, da mesi il tedesco è stato accostato varie volte alla Racing Point. Infatti qualche ora dopo che Sergio Perez ha annunciato che avrebbe lasciato il team a fine stagione, Lawrence Stroll ha annunciato che Sebastian sarà il compagno di squadra di Lance dal 2021 all’Aston Martin.

Nonostante la Ferrari abbia deciso di non rinnovare Vettel per il prossimo anno, la Scuderia oggi ha mostrato la propria gioia per la firma del tedesco con l’Aston Martin. Congratulandosi così per il fatto che abbia trovato un sedile per continuare la sua avventura in Formula 1 e spronandolo a terminare la loro ultima stagione insieme nel migliore dei modi. “Siamo felici di sapere che il prossimo anno rimarrai in Formula 1! Finiamo insieme la stagione con il massimo impegno“, ha così scritto la Ferrari sul proprio account ufficiale Twitter.