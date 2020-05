Ricciardo alla McLaren dal 2021, c’è l’ufficialità!

Attraverso i propri canali social la scuderia di Woking ha reso noto che Daniel Ricciardo ha firmato un contratto pluriennale con la McLaren che entrerà in vigore ad inizio 2021

Dopo i numerosi rumors degli ultimi giorni che vedevano un Sainz sempre più vicino alla Ferrari e il trentenne di Perth a sostituirlo in McLaren è arrivata l’ufficialità. Daniel Ricciardo sarà il nuovo pilota McLaren al fianco di Lando Norris a partire dalla stagione 2021. Non si conoscono ancora tuttavia i numeri dell’accordo tra l’Honey Badger e la scuderia di Woking. L’australiano prenderà così il sedile di Carlos Sainz Jr., anche lui in scadenza di contratto a fine 2020, ad un passo dalla scuderia di Maranello.

Per Ricciardo si aprirà dunque un nuovo capitolo dopo due anni non molto soddisfacenti con Renault. L’ex-pilota Red Bull cambierà nuovamente casacca, stavolta vestendo l’arancione della McLaren. Mclaren che dal 2021 sarà motorizzata Mercedes per quello che si annuncia a tutti gli effetti un ritorno in grande stile di una storica partnership. Ricciardo ha dichiarato attraverso il suo profilo twitter: “Sono molto grato per il periodo in Renault e per il modo in cui mi hanno accolto nel team. Non abbiamo ancora concluso però e non vedo l’ora di tornare in griglia quest’anno. Il prossimo capitolo non è ancora arrivato, quindi finiamo quello presente positivamente. Merci”.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝 Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

LE PAROLE DEI CAPI

Negli ultimi anni la McLaren ha fatto passi da gigante riuscendo a mettersi alle spalle le stagioni buie con la Honda. Dopo il quarto posto nel campionato costruttori ottenuto nel 2019 l’arrivo di Daniel conferirà ancora più serietà al progetto della scuderia guidata da Andreas Seidl. Come ammette lo stesso team principal: “Ricciardo è un vincitore comprovato e la sua esperienza, la sua dedizione e la sua energia saranno un’aggiunta preziosa per la McLaren nella nostra missione di ritornare al vertice. Credo che avere Lando e Daniel come compagni di squadra piacerà moltissimo ai fan e aiuterà la scuderia nel suo processo di crescita”.

Anche Zak Brown, CEO della McLaren Racing, afferma: “Aver ingaggiato Ricciardo è un ulteriore passo avanti nel nostro piano a lungo termine e siamo sicuri che insieme a Lando porterà il team ad un altro livello. Questa è una buona notizia per la squadra, per gli sponsor e certamente anche per i fan. Vorrei comunque ringraziare Carlos per l’eccellente lavoro svolto finora. E’ stato un ottimo pilota e compagno di squadra e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro oltre la McLaren”.