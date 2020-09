Ufficiale, Vettel sarà pilota di Aston Martin dal 2021

Racing Point ha confermato che Sebastian Vettel dal prossimo anno sarà pilota dell’Aston Martin Racing e farà coppia con Lance Stroll

Dopo numerosi voci arrivate da diverse settimane, alcune delle quali smentite, arriva ora l’ufficialità. Sebastian Vettel sarà il nuovo pilota dell’Aston Martin Racing, oggi conosciuto come Racing Point. La notizia è arrivata questa mattina, dopo che il team principal Otmar Szafnauer ieri aveva smentito l’interesse del team per il tedesco.

Dopo l’annuncio dell’imminente addio di Sebastian Vettel alla Ferrari, che avverrà a fine stagione, sono iniziati i primi incontri e trattative tra le due parti. La notizia era nell’aria nel weekend di Spa-Francorchamps, ma è rimasta in sospeso per alcune settimane fino al chiarimento di alcuni dettagli.

Nella serata di ieri, Sergio Perez ha annunciato il suo addio alla Racing Point, che avverrà a fine stagione 2020 dopo diversi anni di collaborazione. La notizia ha fatto in un certo senso presagire sull’imminente annuncio ufficiale dell’arrivo di Vettel in sostituzione del messicano, e che affiancherà Lance Stroll dalla stagione 2021 all’interno del team che prenderà il nome di Aston Martin Racing.

L’annuncio è arrivata alla vigilia del weekend del GP Toscana, 9° prova della stagione 2020, dove la Ferrari festeggerà i 1000 GP sul circuito del Mugello.

SEBASTIAN: “DAL 2021 SARO’ PILOTA DELL’ASTON MARTIN”

“È un vero piacere per me poter dar notizia sul mio futuro. Sono molto felice di annunciare che diventerò pilota dell’Aston Martin nel 2021,” ha così dichiarato Sebastian Vettel.

“Una nuova avventura inizierà per me all’interno di una leggendaria azienda automobilistica. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team sta ottenendo in questa stagione e credo che il futuro sarà molto brillante“.

“L’energia e l’impegno di Lawrence Stroll in questo sport è d’ispirazione e credo che insieme potremmo costruire qualcosa di veramente speciale. Sono tuttora innamorato della Formula 1 e la mia unica motivazione è di poter correre nelle prime file della griglia di partenza. Farlo con Aston Martin sarà un immenso privilegio,” ha poi aggiunto il quattro volte campione del mondo.

SZAFNAUER: “SEBASTIAN PORTA CON SE’ UNA MENTALITA’ VINCENTE”

Anche Otmar Szafnauer ha voluto commentare la bellissima notizia: “Tutti noi a Silverstone siamo molto eccitati dalla notizia. Sebastian è un provato campione e porta con sé una mentalità vincente, che combacia con le nostre ambizioni per il futuro di Aston Martin F1 Team.

“Al sabato o alla domenica pomeriggio lui è il migliore del mondo. Penso che uno come lui possa aiutare il team nella nuova era. Giocherà un ruolo importante nel traghettare il suo team verso il prossimo livello,” ha quindi così concluso il team principal di Racing Point.