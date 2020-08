Il documentario su Alonso ha già una data di uscita e un trailer

Dopo mesi di attesa, il documentario realizzato da Amazon Prime Video su Fernando Alonso ha finalmente una data d’uscita: il 25 Settembre

Il ricco documentario su Fernando Alonso composto da ben cinque episodi avrà il nome “Fernando”. Tale serie offrirà un profilo esclusivo del Campione del Mondo di Formula 1 e WEC, sia fuori che dentro i circuiti. Tra momenti dannatamente sconfortanti e altri invece splendidamente vittoriosi, il tutto culminerà con la partecipazione di Fernando Alonso alla Dakar 2020, con il team Toyota Gazoo Racing insieme a Marc Coma. Nel documentario saranno trasmessi momenti epici come la vittoria della 24 Ore di Daytona e l’incoronazione come Campione del Mondo del WEC del 2019, alla 24 Ore di Le Mans.

Qué ganas tenía de contaros que la serie-documental #Fernando va a estar disponible en @PrimeVideoES en todo el mundo a partir del 25 de septiembre. Aquí tenéis el tráiler como adelanto. pic.twitter.com/91DY6gECKK — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 13, 2020

Ma ci saranno anche momenti drammatici, come la clamorosa mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis con McLaren. Attraverso la serie “Fernando” il pubblico avrà uno spettacolare accesso diretto, mai avuto prima, con la vita del campione spagnolo. Verrà infatti rivelato anche il lato umano, di colui che sta dietro al pilota. Alonso assicura che la produzione di questo documentario è stata concepita come un’ulteriore sfida. Il suo obiettivo era quello di condividere il lavoro e il sacrificio che derivano da una carriera come la sua, mostrando retroscena che solitamente non si vedono.

RIVELARE IL LATO UMANO PER DARE UNA VISIONE DIVERSA DAL SOLITO

I cinque episodi del documentario riflettono la passione che caratterizza Alonso per competere ai massimi livelli e la sua determinazione a vincere. Non tralasciando il lato umano, anzi esaltandolo tramite le testimonianze del suo manager Luis García Abad; sua sorella Lorena Alonso; la sua compagna Linda Morselli, e il suo amico Carlos Sainz. Le loro parole mirano a descrivere l’uomo che si nasconde dietro il campione. In attesa del 25 Settembre possiamo goderci il trailer:

“Tutto ciò è stato un’ulteriore sfida nella mia carriera. Un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e l’enorme concentrazione che la competizione mondiale di alto livello richiede. Qualcosa che solitamente non viene mostrato”, ha affermato Alonso. Amazon infatti ha lavorato per creare un ritratto “veritiero, differente ma autentico” e per mostrare Fernando dall’esterno dei circuiti. L’obiettivo è dare una visione diversa da quello che abbiamo visto in tutti questi anni, con nuove sfide come la 500 Miglia e la Dakar, mondi forse non tanto conosciuti e pubblicizzati come la Formula 1.