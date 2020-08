GP Spagna, Mercedes: “Libere abbastanza positive”

Mercedes al vertice di entrambe le libere, nonostante tutto. Lewis Hamilton ha effettuato 29 giri nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna con un crono di 1’16″824 che gli ha permesso di classificarsi secondo. Nella seconda sessione invece ha effettuato 37 giri con un crono di 1’16″883 classificandosi primo, davanti il suo compagno di squadra. Il sei volte Campione del Mondo ha utilizzato le mescole Hard e Soft nelle prime libere e le Medium e Soft nelle seconde.

Le due Mercedes concludono quindi le due sessioni di libere in prima fila. Valtteri Bottas ha concluso la prima sessione in prima posizione dopo aver effettuato 33 giri utilizzando le mescole Medium e Soft e con un crono di 1’16″785. Per quanto riguarda la seconda sessione di libere il finlandese si è classificato secondo effettuando 38 giri, un crono di 1’17″170 e utilizzando le mescole Hard e Soft.

