Alonso: un suo speciale documentario su Amazon Prime Video

Il 2019 di Fernando Alonso verrà raccontato tramite un documentario realizzato da Amazon Prime Video. In questo modo si avrà la possibilità di avvicinarsi ancora di più all’asturiano e conoscerne i lati più nascosti. Siete pronti?

Le avventure e le sfide affrontate da Fernando Alonso, durante il 2019, nei più svariati circuiti del globo, non dimenticando anche l’impresa nei deserti, sono state seguite da un team di registrazione. Tale team lo ha accompagnato in tutti i suoi progetti motoristici, dopo essersi ritirato, almeno per il momento dalla Formula 1 alla fine del 2018, dopo 17 stagioni consecutive. Il prezioso materiale raccolto è stato prodotto da THE MEDIAPRO STUDIO. Il tutto in esclusiva per il servizio di video on demand del colosso americano. Amazon Prime Video, infatti lo trasmetterà in anteprima, nei prossimi mesi in Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e America.

Il ricco documentario composto da ben cinque episodi avrà il nome “Fernando”. Tale serie offrirà un profilo esclusivo del Campione del Mondo di Formula 1 e WEC, sia fuori che dentro i circuiti. Tra momenti dannatamente sconfortanti e altri invece splendidamente vittoriosi, il tutto culminerà con la partecipazione di Fernando Alonso alla Dakar 2020, con il team Toyota Gazoo Racing insieme a Marc Coma. Nel documentario saranno trasmessi momenti epici come la vittoria della 24 Ore di Daytona e l’incoronazione come Campione del Mondo del WEC del 2019, alla 24 Ore di Le Mans.

RIVELARE IL LATO UMANO PER DARE UNA VISIONE DIVERSA DAL SOLITO

Ma ci saranno anche momenti drammatici, come la clamorosa mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis con McLaren. Attraverso la serie “Fernando” il pubblico avrà uno spettacolare accesso diretto, mai avuto prima, con la vita del campione spagnolo. Ma verrà rivelato anche il lato umano, di colui che sta dietro al pilota. “Fernando Alonso è tra gli sportivi più acclamati e popolari al mondo”, ha così affermato Ricardo Cabornero, responsabile dei contenuti di Prime Video in Spagna.

“Siamo perciò fieri e orgogliosi di trasmettere questo progetto in esclusiva per i membri di Prime, con immagini inedite e senza precedenti, effettuate prima dei suoi momenti più intimi. La chiave per lo sviluppo di tale documentario ci è stata concessa dallo stesso Fernando Alonso e dal suo team. Loro ci hanno dato il privilegio di far entrare una telecamera nella loro vita quotidiana. Fernando concederà così agli spettatori una visione intima e davvero ravvicinata del pilota, diversa dal solito ritratto a cui ci ha abituato sino a ora”, ha così aggiunto il direttore dei contenuti di THE MEDIAPRO STUDIO, Javier Méndez.

DIMOSTRARE DI ESSERE IL MIGLIOR PILOTA ERA L’OBIETTIVO DI ALONSO PER IL 2019

“Il documentario darà anche modo di condividere con Fernando i suoi momenti di riflessione sul suo eventuale ritorno in Formula 1. Fernando Alonso è un vincitore nato, amante delle sfide più impensabili. La sua sfida per il 2019 è stata quella di dimostrare di poter essere il miglior pilota. Ma non soltanto su un qualunque veicolo a quattro ruote, anche in qualsiasi competizione motoristica” ha così concluso Méndez.