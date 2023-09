GP Giappone, anteprima: circuito, meteo

GP Giappone 2023, round 16°. Dopo Singapore e il suo moderno tracciato cittadino, si torna a correre su uno storico tracciato… Suzuka

GP Giappone, anteprima – Non appena terminato il GP Singapore, la Formula 1 si è messa subito a smontare l’attrezzatura, caricare le vetture e spedirli in Giappone a Suzuka, dove nel weekend si terrà la 16° tappa del Mondiale 2023.

Il GP Giappone che chiude la breve trasferta asiatica, è la settultima tappa di una stagione che non smette di stupire, per quanta imprevedibilità, anche quando i giochi sembrano pressoché certi.

La Red Bull e Max Verstappen sembrano molto vicini alla conquista dei titoli iridati 2023. Il duo reduce da una stagione finora dominata, con tante vittorie e ottimi piazzamenti. A Singapore per la prima volta Max Verstappen si è trovato una vettura difficile da guidare, e senza grandi prestazioni, tanto da non riuscire ad avvicinarsi alla zona podio. Nemmeno Sergio Perez, è riuscito a far meglio.

Un weekend quello di Marina Bay, da dimenticare per il team Red Bull e i piloti, che si sono trovati stranamente in difficoltà.

Chissà forse è il risultato della TD018, la nuova direttiva tecnica imposta dalla FIA da Singapore? Per rispondere a questi dubbi, che circolavano nel paddock di Marina Bay, e tra gli appassionati, occorrerà aspettare Suzuka, circuito vero e più tecnico rispetto a quello di Singapore.

Le prestazioni della Ferrari a Singapore, è un caso?

Mentre Red Bull era praticamente assente, in tutto il weekend, a Singapore, Ferrari e Mercedes sono state le protagoniste in positivo, per prestazioni e competitività dimostrate dalle monoposto fin da venerdì.

Finalmente, la Scuderia Ferrari ha conquistato la prima vittoria stagionale, grazie a uno strepitoso Carlos Sainz. La SF-23 ha mostrato delle prestazioni e una buona competitività, frutto di tanto lavoro e degli ultimi aggiornamenti portati. Non è ancora perfetta, guardando le prestazioni di Charles Leclerc, che sembra più in difficoltà rispetto al compagno di squadra. C’è ancora molto lavoro da fare, anche in ottica 2024. Vedremo se anche a Suzuka, la SF-23 farà bene, su un tracciato dove in passato la Ferrari ha spesso vinto e ottenuto degli ottimi risultati

Mercedes in grande spolvero a Singapore, soprattutto con George Russell. L’inglese ha sfumato la possibilità di salire sul podio, a pochi giri dal termine, per essere finito contro le barriere mentre era in mentre era in lotta con la McLaren di Lando Norris. Mercedes è salita sul podio, con Lewis Hamilton. Un buon weekend quello appena trascorso, con il team che di sicuro ci riproverà a Suzuka. Vedremo…

A casa di Yuki, nell’attesa di una buona notizia?

GP Giappone è la gara di casa della Honda, costruttore di propulsori, prossimo fornitore del team Aston Martin. Tra i piloti, grande attesa per Yuki Tsunoda, pilota della Scuderia AlphaTauri. Il giapponese che è in attesa di ottenere il rinnovo, sta disputando una stagione 2023 non proprio positiva, complice una vettura non competitiva e difficile anche con l’affidabilità. Vedremo se l’aria di casa e la presenza del pubblico nipponico, possa spingerlo a ottenere un grande risultato.

Il GP Giappone, altra tappa classica e su una pista “vecchio stile”, storica, tecnica, difficile e talvolta pericolosa, come Suzuka. Per le sue caratteristiche e l’atmosfera che il pubblico giapponese crea, è molto amata dai piloti. Qui è il talento e la guida del pilota a prevalere. Una sfida unica, saper affrontare i curvoni veloci, curve difficili e uniche, tratti stretti e con vie di fuga quasi a limite della carreggiata. A tutto ciò, si aggiunge una buona strategia e grande attenzione al meteo, per evitare inconvenienti.

Circuito di Suzuka

Uno degli autodromi più originali e importanti del calendario, per le sue caratteristiche uniche e inconfondibili. Le prime edizioni del GP Giappone, furono disputate a Suzuka dal 1987 al 2006, per poi essere spostato al Fuji nelle stagioni 2007 e 2008.

Suzuka è poi tornata in calendario dal 2009 al 2019, è stata assente dal calendario nelle stagioni 2020 e 2021 a causa della pandemia di coronavirus, per poi tornare a ospitare la Formula 1 dal 2022.

Sorge all’interno di un parco giochi, a pochi chilometri dalla città di Suzuka in Giappone, e realizzato dalla Honda, come tracciato per i test. Negli anni ’80, ha iniziato ad ospitare la Formula 1 e successivamente anche il Motomondiale.

Il tracciato, è lungo 5.807 m ed è uno dei più spettacolari e tecnici per la varietà delle sue curve: tra cui l’Hairpin e la 130R. Ed è l’unica nel calendario, ad avere una conformazione a 8, con un sottopasso e un cavalcavia. Unica nota dolente, è la difficoltà nel compiere sorpassi in quanto il tracciato è stretto.

Per le sue caratteristiche, è molto amata dai piloti, dove sono andate in scena sfide leggendarie e indimenticabili tra Campioni del passato e del presente, gare difficilissime e spesso sotto il diluvio, ed essendo spesso posizionato nel finale di Campionato, in diverse occasioni si è deciso il Titolo iridato di Formula 1.

Suzuka è ricordato anche per diverse tragedie accadute, come quel 5 ottobre 2014, con l’incidente mortale capitato a Jules Bianchi, quando al 46° giro alla curva Dunlop, la sua Marussia uscì di pista, andando a sbattere contro un mezzo di servizio.

DRS

Come di consueto, la FIA ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e utilizzare il sistema DRS a Suzuka. Sarà soltanto una la zona DRS.

la prima, sul rettilineo principale

La cella di rilevamento verrà sistemata poco dopo la 130R, la curva veloce verso destra che immette nella chicane conclusiva.

Pirelli: C1, C2, C3

Per il weekend del GP Giappone 2023, Pirelli ha optato per le mescole più dure della gamma: C1 P Zero White Hard, C2 P Zero Yellow Medium e C3 P Zero Red Soft.

Suzuka è una delle piste più affascinanti e impegnative del calendario, nota per la sua iconica forma a otto. È fisicamente duro per i piloti, ma anche per le vetture e i pneumatici, soggetti a carichi laterali e verticali in modo rilevanti, ma anche per la durata con cui vengono esercitati. Le sollecitazioni sono distribuite a tutte le gomme, viste le dieci curve a destra e le otto a sinistra, che caratterizzano il tracciato.

Per la prima volta, il GP Giappone sarà disputata a fine settembre (non più a ottobre), altra incognita viste le possibili temperature elevate, che potranno essere registrate in questo periodo (la scorsa settimana, le massime hanno raggiunto i 33°C). In quel caso, tra i fattori da tenere in considerazione c’è il degrado termico delle gomme.

Attenzione anche all’alta possibilità di vedere la Safety Car in azione, nonché al meteo e alle tante variabili, che possono incidere le prestazioni, soprattutto in gara. Sarà fondamentale la strategia e un ottimo bilanciamento della vettura.

Che tempo farà?

Storicamente è mai stato facile indovinare le previsioni per il GP Giappone, malgrado quest’edizione sia stata collocata a fine settembre (non più a ottobre, con l’alta possibilità di pioggia). Vista la sua imprevedibilità, è consigliabile tenere monitorati i vari siti meteorologici ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Secondo l’ultimo bollettino meteo, il weekend giapponese sarà caratterizzato da tempo sereno, malgrado la presenza di qualche nuvola, ma non dovrebbe piovere. Qualche goccia di pioggia è attesa per giovedì, quando la Formula 1, i piloti e team saranno a Suzuka, per i consueti appuntamenti con la stampa e il track walk.

Temperature elevate, con la massima che dovrebbe raggiungere i 30°C.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Giappone 2023:

Venerdì 22 settembre 2023

Temperature: max 30°C, min 24°C; Cieli con nubi sparse, alternate a schiarite per tutta la giornata, con tendenza a schiarite in serata. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 60%. Vento atteso sui 15 km/h.

Sabato 23 settembre 2023

Temperature: max 29°C, min 21°C; Cielo sereno e soleggiato, con qualche velatura dal tardo pomeriggio. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 47%. Vento atteso tra 11 e 15 km/h

Domenica 24 settembre 2023

Temperature: max 28°C, min 21°C; Cieli con nubi sparse alternate, con schiarite nel pomeriggio. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 60%. Attenzione al vento! Raffiche attese tra 15 e 28 km/h