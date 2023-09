Tsunoda – AlphaTauri, rinnovo in arrivo?

Quale miglior gara se non quella di casa per annunciare il rinnovo del contratto con AlphaTauri? Secondo le ultime notizie, Tsunoda sarebbe prossimo all’ufficialità

Il mercato piloti in Formula 1 continua a rimanere piuttosto silente, senza grossi colpi di scena. Tuttavia, qualcosa continua a muoversi sotto la superficie, e sembra che la prossima notizia sia in arrivo in occasione del Gran Premio di Suzuka. Il protagonista sarebbe proprio Yuki Tsunoda, il cui rinnovo con AlphaTauri per il 2024, dovrebbe essere questione di giorni. Rimane invece l’incognita di quello che sarà il suo compagno di squadra. Secondo le indiscrezioni, Daniel Ricciardo potrebbe essere il primo candidato, anche se le prestazioni di Liam Lawson lo hanno messo certamente in un’ottima luce.

VOCI DI CORRIDOIO

Il primo ad aver annunciato questa possibilità è stato Auto Motor und Sport, dove si legge: “L’estensione del contratto di Yuki Tsunoda per il 2024 dovrebbe essere annunciata a Suzuka. Tuttavia, la Red Bull ha deciso di prendersi qualche tempo in più per valutare il secondo pilota. Nonostante le buone prestazioni di Liam Lawson, Daniel Ricciardo ha più probabilità di conquistare il sedile. Dopo l’incidente alla mano sinistra, ha solo bisogno di ricominciare da dove si era fermato“.

Quello che è certo, finora, è che qualcosa si sta muovendo. Del resto, la scuderia di Faenza sta attraversando un momento piuttosto caotico, condizionato da un rendimento non eccezionale e da alcuni cambiamenti al vertice del team. Sotto la lente d’ingrandimento, Tsunoda sarebbe forse la scelta migliore in questo momento: il pilota giapponese ha dimostrato di essere cresciuto molto negli ultimi tempi e, nonostante le difficoltà di guida della sua AlphaTauri, è apparso maturo e concentrato nel tentativo di capire i problemi e tornare a battagliare con gli altri team.

Dall’altro lato, la scelta del suo compagno di scuderia non è altrettanto certa. Da un lato, il team di Faenza potrebbe puntare sull’esperienza di Ricciardo, che potrebbe anche aiutare la scuderia nello sviluppo e nel miglioramento della monoposto. Dall’altro, invece, AlphaTauri ha a disposizione un pilota molto giovane e molto talentuoso, che ha sicuramente bisogno di crescere, ma che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare strada.