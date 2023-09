UFFICIALE: Piastri rinnova il contratto con McLaren fino al 2026

É tempo di rinnovi per la McLaren: Piastri correrá per il team di Woking non solo nel 2024, ma sicuramente fino al 2026

Le brillanti prestazioni di Oscar Piastri hanno spinto la McLaren a prolungare la sua permanenza nel team almeno fino al 2026. Il ventiduenne aveva già un accordo per correre per il team nel 2024, dopo aver firmato un accordo pluriennale per fare il suo debutto in questa stagione.

“È fantastico confermare che Oscar ha firmato un prolungamento pluriennale con la squadra”, ha detto il Team Principal Andrea Stella. “Oscar è una risorsa per McLaren e impressiona costantemente con le sue prestazioni, l’etica del lavoro e l’atteggiamento, quindi è stata una decisione facile per il team da prendere”.

“Si è già dimostrato fondamentale per la squadra, quindi è brillante avere il suo voto di fiducia mentre spingiamo per vincere di nuovo i campionati in futuro. Non vedo l’ora di vederlo crescere con noi mentre continuiamo questo viaggio insieme”, ha poi aggiunto Stella.

Quanto a Piastri, il giovane pilota ha dichiarato: “Sono entusiasta di estendere la mia partnership con McLaren per molti anni. Voglio lottare in prima fila con questa squadra e sono entusiasta della visione e delle fondamenta che sono già state gettate per arrivarci. […] L’impegno costante del team in me mi ha fatto sentire incredibilmente apprezzato”.

La carriera di Piastri

Piastri approda in Formula 1 nel 2023, prima destinato all’Alpine e infine alla McLaren. Il giovane ha giá vinto tre titoli in monoposto, conquistando il titolo Formula Renault Eurocup con la squadra francese R-ace GP nel 2019, prima di atterrare back-to-back F2 e F3 con la squadra italiana Prema nel 2020 e 2021.

Dopo la sua promozione in F3, Piastri è cresciuto con vittorie al Red Bull Ring e al Circuit de Barcelona-Catalunya, con il Bahrain International Circuit, Monza, Sochi e Jeddah che hanno seguito in F2. Significa che ha già trionfato in nove attuali sedi di F1. Le attuali prestazioni dell’australiano lo pongono al centro dell’attenzione entro il circus.