Perché Honda ha scelto Aston Martin?

Honda ha dichiarato di aver avuto colloqui con diversi team. Perché allora ha scelto proprio Aston Martin? Scopriamolo insieme…

A partire dal 2026, Honda sarà il fornitore ufficiale di power unit per Aston Martin. Perché la casa motoristica giapponese ha scelto proprio il team inglese? Gli stessi giapponesi hanno affermato di aver avuto diversi colloqui con i team, ma di aver scelto quello di Lawrence Stroll, poiché gli obiettivi sono comuni. E’ risaputo quanto Aston Martin stia investendo per inserirsi tra i top team ed è proprio questa fame di vittoria e continua voglia di migliorarsi che pare abbiano spinto Honda a firmare un contratto esclusivo.

Tutto questo avverrà appunto nel 2026, un anno che sarà caratterizzato da un cambio di regolamento per quanto riguarda i motori. Quest’ultimo ha suscitato l’interesse di molti costruttori. Ad oggi, infatti Alpine, Ferrari, Audi, Honda, Mercedes e Red Bull-Ford sono i marchi registrati come produttori di motori per quell’anno. Sebbene sia chiaro con quale squadra ognuno di loro parteciperà, rimaneva ancora l’incognita di Honda. Infatti, Red Bull ha da poco annunciato la sua partnership con Ford per il 2026, lasciando Honda senza una squadra a cui fornire power unit.

La scelta definitiva

McLaren e Aston Martin sono stati i due team più vicini a un accordo con Honda, secondo le voci che circolavano nel paddock. Alla fine la scelta della casa giapponese è ricaduta sul team inglese. In merito a ciò, il presidente e amministratore delegato del team giapponese, Toshiro Mibe, afferma: “Siamo stati contattati da diverse squadre, alcune delle quali ci hanno proposto contratti davvero allettanti. Alla fine, però, è stata l’offerta appassionata di Aston Martin e la sua fame di vittoria a convincerci. Abbiamo capito quanto la loro visione e la loro passione siano molto simili alle nostre“.

Per capire i motivi di questo accordo è importante ricordare anche che, a partire dal 2026, Aston Martin non sarà più cliente di Mercedes, ma entrerà di fatto tra i top team del Circus. La fame di vittoria e la voglia di conquistare un campionato del mondo, sono i motori che stanno spingendo Lawrence Stroll a investire sulla crescita del team, sia dal punto di vista del personale, ma anche dei macchinari.

Questa crescita che il team inglese sta avendo è stata notata e apprezzata anche da Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporator. Quest’ultimo ha commentato: “Attraverso i vari colloqui che abbiamo avuto, abbiamo capito che Aston Martin è il team con più voglia di vincere. Personalmente, ho avuto l’onore di visitare la fabbrica e di constatare che stanno investendo in molti settori. Inoltre, ci hanno dato una valutazione molto buona delle potenzialità della nostra power unit. Vogliamo davvero lavorare insieme a loro per costruire qualcosa di grande.”