GP Emilia Romagna anteprima: il circuito, il meteo

GP Emilia Romagna, round 4. La Formula 1 arriva a Imola per una nuova sfida iridata. In arrivo moltissimi tifosi, pronti a riempire le tribune e i prati

Formula 1 Pirelli GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, anteprima. Passate le feste pasquali, è tempo di tuffarci in una nuova sfida iridata, in programma per i nostri protagonisti. La Formula 1, riaccenderà i motori questo weekend, a Imola e all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Per il terzo anno consecutivo, si correrà il GP Emilia Romagna sulla storica pista del Santerno, che quest’anno accoglierà anche i tifosi. E direi finalmente!

Il tracciato eletto da piloti, team e addetti ai lavori, tra i più tecnici e spettacolari del calendario, per via delle sue caratteristiche uniche, in passato è stato teatro di sfide leggendarie tra i grandi protagonisti. Trionfi, sconfitte ma anche tragedie, come quel dannato weekend del 1994, durante il quale Roland Ratzenberger e Ayrton Senna persero la vita.

La città di Imola, è ormai pronta ad accogliere la Formula 1 e migliaia di appassionati, che arriveranno ad assistere al Gran Premio, sentire e vedere dal vivo il rombo dei motori. Si parla di sold-out, con tantissimi biglietti venduti, così come gli alberghi che brindano al tutto esaurito. Non solo Formula 1, la città ha in serbo molti eventi e iniziative.

Lo scorso weekend, sono stati avvistati i primi truck dei team in arrivo nella città romagnola. In questi giorni, il paddock e la pit-lane fervono i preparativi per montare, sistemare le attrezzature nei box, e ultimi ritocchi della pista. Piloti, meccanici, team principal e membri della Formula 1 e della FIA, sono in arrivo nelle prossime ore.

Il nuovo regolamento tecnico, che finora sta rendendo la Formula 1 più spettacolare, così come le monoposto totalmente diverse dalle precedenti, e le nuove gomme Pirelli da 18 pollici, hanno sicuramente spinto i tifosi e gli appassionati a venire a Imola, per assistere a questa nuova sfida. Il weekend, vedrà andare in scena la prima Sprint Race della stagione 2022, che renderà ancora più emozionante l’attesa per il Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna.

Sicuramente, anche la Ferrari e la F1-75, che finora ha dimostrato di essere affidabile, competitiva, veloce e capace di lottare per la vittoria, ha contribuito a riaccendere la passione nei Tifosi della Rossa. Grande attesa per loro, e per il grande Cuore Rosso. Per la Ferrari, al comando della classifica costruttori, grazie alle due vittorie e i podi, la cui sede Maranello dista a pochi chilometri da Imola, questa rappresenta la gara di casa. Di certo vorrà fare il possibile per ottenere un bellissimo risultato. Obiettivo ben fisso, anche per i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il pilota monegasco, vincitore in Bahrain e in Australia, sicuramente farà di tutto per ottenere un ottimo risultato, e magari la terza vittoria stagionale. Carlos, reduce dal ritiro a Melbourne, invece vorrà riscattare questo brutto risultato.

Occhio gli avversari. A partire dalla Red Bull e da Max Verstappen. Il team austriaco e il campione del mondo in carica, si presentano con una monoposto competitiva, veloce, capace di tenere il passo della Ferrari, e a lottare per la vittoria. Ma, l’affidabilità si è rivelata un bel problema, guardando ai ritiri in Bahrain e Australia. Vedremo, se per Imola a Milton Keynes siano riusciti a risolvere i problemi.

Altro team da tenere d’occhio, seppur il momento non sembra essere ottimale, è la Mercedes. La stagione 2022, per il team, non è iniziata benissimo. La W13 sembra essere più in difficoltà rispetto agli avversari, tant’è che i piloti, Lewis Hamilton e George Russell, non riescono a dare il meglio di se e a ottenere di più. Al momento, il massimo sono stati solo due podi e con entrambi i piloti, Ma, sappiamo che in Mercedes, si lavora per cercare di risolvere i problemi e tornare il prima possibile a lottare per le prime tre posizioni, e le vittorie.

Il GP Emilia Romagna e Imola, rappresenta la gara di casa, anche per l’AlphaTauri (ex Toro Rosso, ex Minardi), la cui sede, Faenza è a pochi chilometri da qui.

A questo punto del campionato, la tappa è molto attesa, e come detto poco fa, nel weekend andrà in scena la prima Sprint Race della stagione, che stravolgerà il weekend del gran premio: venerdì mattina ci sarà la conferenza stampa, seguita poi dalla prima sessione di prove libere. Le qualifiche si svolgeranno nel pomeriggio, la cui griglia di partenza sarà valida per la Sprint Race che prenderà il via sabato pomeriggio. Sabato all’ora di pranzo, ci sarà la seconda e ultima sessione di prove libere. L’ordine d’arrivo della Sprint Race, formerà la griglia di partenza della gara vera e propria che scatterà domenica alle ore 15:00, subito dopo la cerimonia d’apertura, con l’inno nazionale e il sorvolo delle Frecce Tricolori.

AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, noto anche come autodromo di Imola, è situato nel comune di Imola, rinomata località della provincia di Bologna.

Inaugurato nel 1953, inizialmente veniva denominato Prototipo CONI, anche se era noto come circuito del Santerno, soprannome tuttora in vigore. Nel 1970 prese il nome di autodromo Dino Ferrari, in memoria del compianto figlio di Enzo Ferrari e poi alla morte del Drake nel 1988, venne aggiunto il nome Enzo.

Enzo Ferrari, il 23 gennaio 1965 prese parte a una cerimonia di premiazione. Rimasto affascinato dalle caratteristiche e potenzialità del tracciato lo definì il circuito più interessante d’Italia. All’interno di un suo libro del 1980, raccontando la nascita dell’impianto, lo soprannominò il piccolo Nürburgring, proprio per le caratteristiche dell’ambiente collinoso e del tracciato.

Nel 1979 il circuito ha ospitato per la prima volta la Formula 1 con il Gran Premio Dino Ferrari, nel 1980 si è corso il GP d’Italia. Dal 1981 al 2006 ha ospitato 26 edizioni del GP di San Marino. Nel 2020 dopo molti anni di assenza riabbraccia la Formula 1 con la prima edizione del GP Emilia Romagna. È uno dei pochi tracciati in cui si corre in senso antiorario.

Dal 2013 ospita il Museo “Checco Costa”, all’interno del quale sono esposti documenti, immagini e cimeli che raccontano la storia dell’autodromo. Nel 2019 ha ospitato “Ayrton Magico, l’anima oltre i limiti”, una mostra che raccontava la storia del campione brasiliano.

Il tracciato sorto lungo le rive del fiume Santerno, è conosciuto per essere molto tecnico, difficile da interpretare, con curve e staccate piuttosto complesse. Percorrerlo a un ritmo elevato richiede un profilo di livello professionale. Da novembre 2006 a settembre 2007 il circuito e le sue sue strutture furono sottoposti a lavori di riqualificazione e rinnovazione, curati dall’architetto tedesco Hermann Tilke. Nell’estate 2009 venne realizzata la Nuova Variante Bassa, che si trova di fronte alla corsia dei box, soprattutto per venire incontro alla Federazione Motociclistica Internazionale. Un intervento che ha di fatto rimosso la piega a destra che da sempre ha contraddistinto il tracciato per le auto. Nel 2011, ci furono dei lavori di riasfaltatura del manto stradale.

DRS

La FIA, ha ufficializzato i punti dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS, sul tracciato del Santerno: la prima, sul rettilineo principale. I piloti potranno sfruttare la velocità delle loro monoposto, e tentare eventuali attacchi, dall’uscita della seconda curva della Rivazza, fino all’ingresso della Tamburello. La cella di rilevamento, sarà posizionata poco prima della curva 14.

PIRELLI: C2, C3, C4

Il GP Emilia Romagna, rappresenta la gara di casa anche per la Pirelli, fornitrice unica di pneumatici in Formula 1. In vista, del weekend di Imola e della Sprint Race, sono state nominate le mescole centrali della gamma 2022: C2 P Zero white hard, C3 P Zero yellow medium, C4 P Zero red soft

Imola è una pista vecchio stile, molto tecnica e impegnativa, mediamente severa per i pneumatici. In ogni settore, si trovano curve e velocità molto diverse, che possono mettere a dura prova le varie componenti delle monoposto. I sorpassi possono essere difficili, visto che in alcuni punti la carreggiata è piuttosto stretta. Sarà quindi, importante preparare al meglio la strategia. Vedendo le ultime due stagioni, e anche l’inizio del 2022, sarà probabile l’entrata in pista della Safety Car, oltre alla Virtual Safety Car, che potrebbero sparpagliare le carte in tavola, anche per quanto riguardano i pit-stop.

Questo è il terzo anno consecutivo, che si corre qui. Ciò significa che i team, hanno molti dati delle passate stagioni a disposizione, seppur questa volta, si corre con monoposto diverse e gomme diverse. Visto il weekend, sarà fondamentale lavorare al meglio nella prima sessione di prove libere, per preparare le qualifiche, la Sprint Race e soprattutto il Gran Premio.

It’s race week! One of two home races for Pirelli, Imola marks the first sprint session of the season, which includes slightly revised rules and more points on offer https://t.co/SrlGnqkZLv#F1 #ImolaGP #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/zpwWT5Uup8 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 18, 2022

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Emilia Romagna. Siamo in primavera, ed è possibile trovarsi un tempo un po’ pazzerello, con tanto di pioggia. Un copione visto lo scorso anno, che aveva obbligato i team a mettere le gomme da bagnato, al momento della partenza del Gran Premio, per poi passare alle gomme da asciutto durante i pit-stop.

Carlos Sainz ⚔️ Lando Norris ⚔️ Pierre Gasly What a battle these three put on for us last time we visited Imola! #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/EAfWRWLTTV — Formula 1 (@F1) April 19, 2022

Situazione, che potremmo rivedere, ma stavolta nella giornata di venerdì quando si svolgeranno le qualifiche. Chiaramente, questo vale anche per il pubblico che andrà a Imola, consigliamo di tenere monitorati i vari siti meteo, per prevenire eventuali sorprese.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, per il weekend del GP Emilia Romagna 2022.

Venerdì 22 aprile 2022

Temperature: max 15°C, min 12°C; cielo nuvoloso con qualche rovescio, precipitazioni attese al 89%. Vento da N-NO, raffiche da 11 a 32 km/h

Sabato 23 aprile 2022

Temperature in rialzo: max 23°C, min 10°C; cielo parzialmente nuvoloso, ma sereno. Scarsa possibilità di pioggia nel pomeriggio: 14%. Vento da N-NE, raffiche da 11 a 35 km/h

Domenica 24 aprile 2022

Temperature: max 18°C, min 11°C; più o meno come sabato, cielo parzialmente nuvoloso. Pioggia attesa al 4%. Vento da N-NE, raffiche da 7 a 19 km/h