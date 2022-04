Elena Penazzi a F1world: “A Imola sarà una festa”

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare per il terzo anno consecutivo il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola. Elena Penazzi ci ha parlato degli eventi che renderanno il weekend indimenticabile

Cresce l’attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, soprattutto perché quest’anno torna ad essere presente il pubblico. La conferenza stampa di presentazione del GP ha svelato tutte le iniziative in programma, ma durante l’intervista rilasciata per F1world l’Assessore all’Autodromo e Grandi Eventi del Comune di Imola, Elena Penazzi, ce ne aveva parlato in anteprima.

Con il ritorno del pubblico quest’anno è cambiata anche l’organizzazione degli eventi intorno a Imola. Quali eventi avete organizzato intorno al Gran Premio?

“Noi puntiamo molto anche sugli eventi culturali della città e su quelli formativi. A partire dai giovani, dai ragazzini, dai piccoli, vogliamo includere tutti, quindi abbiamo fatto un’escalation dai più piccoli ai più grandi perché tutti siano coinvolti.

Per i più piccoli, a partire dalle scuole elementari fino alla primaria di secondo grado, abbiamo indetto un concorso di disegni a tema “Come vorrebbero vedere i bambini l’Autodromo”. Io ne ho già sbirciati alcuni e sono commoventi, veramente bellissimi, i ragazzini hanno una fantasia meravigliosa. L’obiettivo è fare re-innamorare le generazioni che non hanno vissuto gli anni in cui c’era la Formula 1 a Imola.

La stessa cosa avviene per le scuole superiori, che abbiamo coinvolto in un evento che si terrà il mercoledì mattina a teatro e sarà in diretta sulla pagina YouTube del Comune, in cui vari personaggi parleranno del coraggio di sognare. Personaggi tipo Stefano Domenicali, Carlo Vanzini, influencers e youtubers, persone che daranno un’immagine di che cosa vuol dire ottenere risultati nella vita nonostante le difficoltà, nonostante i passaggi difficili“.

Ha parlato di eventi culturali. Cos’altro ci sarà?

“Andando su come target di età, parleremo di storia della Formula 1: mercoledì sera si terrà al teatro Ebe Stigliani un evento presenziato da due giornalisti. Uno è Giorgio Piola, giornalista di Sky famoso anche per i suoi disegni tecnici della Formula 1, l’altro Biagio Maglienti, anche lui giornalista Sky. Loro ripercorreranno sul palco, in chiave teatrale, la storia di Senna, Villeneuve e anche di Minardi, che sarà presente ovviamente. Sarà un evento aperto a tutta la cittadinanza e gratuito.

Il giovedì ci sarà un convegno sulla sostenibilità, nell’ottica di andare verso quei temi importanti e per noi fondamentali della sostenibilità, della sicurezza stradale e dell’inclusione e che fanno parte del progetto Imola Living Lab. Il convegno avrà luogo in centro storico, a Palazzo Sersanti, e saranno presenti degli esponenti della Motor Valley, tra i quali Dallara, Ducati e Alpha Tauri.

In più c’è una mostra al Palazzo comunale sulla storia della Formula 1 a Imola, “La Formula 1 sulle rive del Santerno”, mentre continua ad orari prolungati la mostra ospitata nella Rocca Sforzesca in onore di Simoncelli, “Il silenzio. La corsa epica di Marco Simoncelli”.

E infine durante il weekend di gara vero e proprio?

Durante i giorni del Gran Premio sarà una vera festa.

Ci saranno musica, stand, esposizioni della Motor Valley, e ancora bandiere, colori, interviste agli influencers che abbiamo coinvolto.

Metteremo a disposizione anche dei simulatori ad uso gratuito che saranno presenti in centro storico.

Ovviamente non potranno mancare le tradizionali Frecce Tricolori che sorvoleranno la pista durante la gara della domenica.

Di tutto e di più insomma“.