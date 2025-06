Formula 1: annunciate le date dei test invernali 2026

La Formula 1 svela una stagione 2026 all’insegna della rivoluzione: confermati 24 Gran Premi, con tappe globali e una solidissima programmazione dei test invernali, pensata per le nuove monoposto e i power unit sostenibili.

Si parte l’8 marzo a Melbourne e si chiude il 6 dicembre ad Abu Dhabi, rimanendo fedele ai 24 appuntamenti stagionali. Italia ridotta a una sola tappa: Imola esce dal calendario, sostituita dal nuovo Gran Premio di Madrid. Dopo l’Europa, segue un blocco asiatico e triplette americane e mediorientali, evitando spostamenti superflui.

2026 Pre-season Testing = CONFIRMED! ️

A new era will begin with three pre-season tests across 11 days, in Spain and Bahrain#F1 pic.twitter.com/dcgkSTUW4o

— Formula 1 (@F1) June 30, 2025