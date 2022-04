GP Emilia Romagna, Leclerc avverte: “Ferrari a non esagerare”

C’è grande attesa in casa Ferrari per il GP dell’Emilia Romagna, che arriva a Imola in forma smagliante. Eppure Leclerc non sembra essere così tranquillo

Ci sarà grande pressione sulla Rossa e sui suoi piloti per la tappa che si disputa sulle rive del Santerno.

Il GP dell’Emilia Romagna, gara di casa per la Ferrari, rappresenterà un crocevia importante per il team di Maranello. Ma gli intoppi sono in agguato.

Infatti, a mettere in allerta la scuderia italiana ci ha pensato direttamente Charles Leclerc.

Il pilota monegasco, che guida la classifica mondiale con 71 punti totali e un vantaggio di 34 lunghezze sul secondo, George Russell, è convinto che la Ferrari debba affrontare il GP dell’Emilia Romagna come qualsiasi altro fine settimana del campionato.

Ferrari farà i conti con la pressione del correre “in casa”?

Il Cavallino Rampante non riesce a vincere una gara in Italia dal 2019, da quando proprio il pilota monegasco riuscì a salire sul gradino più alto in quel di Monza. E se la Ferrari ha intenzione di interrompere questa maledizione è fondamentale che non si faccia prendere la mano dalla troppa pressione messa su dai numerosi tifosi che coloreranno le tribune del tracciato di rosso.

“Correre in Italia per noi è sempre incredibile e non vedo l’ora di correre – ha raccontato Leclerc ai media – Posso immaginare quanta eccitazione ci sia da parte dei tifosi per questo appuntamento ma non ci voglio pensare troppo.

Come squadra abbiamo lavorato molto bene dall’inizio dell’anno e non voglio che cambi qualcosa nella nostra preparazione solo perché è la gara di casa. Dobbiamo gestire al meglio la pressione, non esagerare e continuare a impegnarci come abbiamo fatto nei primi tre Gran Premi“.

Per Leclerc è vietato parlare già di Mondiale

Per la Ferrari è stato un avvio entusiasmante di stagione. Come non se ne vedeva da anni. Eppure, anche se è troppo presto per pensare al campionato, è inevitabile non farne accenni con Leclerc: “È bello essere in testa al campionato con un vantaggio di 34 punti sul secondo della classifica. Ma per ora non voglio pensare troppo al Mondiale“.

Il Cavallino Rampante arriva a Imola vincendo due dei tre Gran Premi disputati finora. E se Leclerc comanda con un vantaggio importante la classifica riservata ai piloti, la Ferrari si trova nella medesima condizione per quanto riguarda i Costruttori.

La Rossa guida attualmente il campionato con 39 punti di vantaggio sulla Mercedes. E per mantenere questo distacco dagli inseguitori la scuderia italiana dovrà stare attenta a non farsi prendere la mano dalla pressione. Esercitata, come detto in precedenza, non solo dai tifosi della Ferrari ma anche dagli uomini Red Bull che, dopo il ritiro di Verstappen a Melbourne non vedono l’ora di reagire.

“Per non farsi mangiare dalla pressione non bisogna pensare alla posizione nella quale ci si trova – ha sottolineato Leclerc – Correre il GP di casa è sempre speciale e porta sempre tensione. È successo anche lo scorso anno a Monza ma, anche se le tribune saranno più rosse del solito, noi dovremmo solo pensare a concentrarci sul nostro lavoro e non pensare troppo al campionato“.