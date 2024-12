GP Abu Dhabi, anteprima: info e meteo

GP Abu Dhabi, final round. Il mondiale di Formula 1 2024, si appresta a chiudere il sipario nel weekend. Nell’attesa ecco l’anteprima

GP Abu Dhabi, anteprima. Siamo giunti all’atto finale, di questo mondiale di Formula 1 2024, 24° prova, e ultimo weekend. Come ormai da tradizione, si va ad Dhabi, sul circuito di Yas Marina.

Il GP Abu Dhabi chiuderà il sipario di questa lunga stagione, molto combattuta e con tanti colpi di scena, in pista ma anche fuori. Gare, sfide intense con molti protagonisti, anche per quanto riguarda le vittorie.

Chi diventerà Campione del Mondo Costruttori?

Il campionato è iniziato apparentemente, sotto il dominio di Max Verstappen e della Red Bull. Poi, la RB20 ha improvvisamente perso la competitività, diventando addirittura la terza forza del mondiale, superata dalla sorprendente McLaren, e nell’ultima parte della stagione, anche dalla Ferrari. Tuttavia, Max Verstappen ha saputo mantenere la leadership nel mondiale Piloti, fino a conquistare il suo quarto Titolo iridato.

Super Max, grazie alla sua forza e a una maturità da vero campione, ha saputo tenere a bada gli avversari. In primis un arrembante Lando Norris, il quale grazie ad una super McLaren si è reso protagonista di una sfida interessante, sognando la conquista di quel Titolo. Purtroppo, i tanti errori commessi e l’aver spesso sottovalutato alcune situazioni, ha poi di fatto consegnato l’agognato premio a Max. Sicuramente, Lando ci riproverà il prossimo anno, sperando di aver imparato molte lezioni.

Per quanto riguarda il Titolo Costruttori, la sfida è tuttora aperta e rimandata al GP Abu Dhabi. La contesa è tra la McLaren e la Ferrari, separate da appena 21 punti. Al recente GP Qatar, il team di Woking nonostante le premesse e la pista favorita alle sue vetture, non è riuscito a far di meglio e con un piccolo bottino di punti. Molto meglio, la Ferrari, al di là delle sventure capitate a Carlos Sainz, per colpa di uno specchietto. La gara e il podio conquistato da Charles Leclerc, e il sesto posto dello spagnolo hanno permesso alla Scuderia di rimanere in sfida per il Titolo. Insomma, a Yas Marina vedremo se saranno le vetture Papaya o le Rosse a diventare Campioni del Mondo Costruttori 2024.

Sono comunque molte le sfide, tuttora in atto anche per le migliori posizioni in entrambi i Campionati, tra gli altri piloti e i team. Vedremo quali saranno i verdetti finali.

Ultima gara, l’ultima volta di…

Il GP Abu Dhabi, è l’ultimo weekend della stagione 2024. Fine settimana che si prospetta, molto intenso ed emozionante, con sicuramente qualche lacrimuccia. Sono infatti, diversi gli addii…

In casa Ferrari, si tratta dell’ultimo weekend e Gran Premio da pilota ufficiale per Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo quattro anni, saluterà la Ferrari: da lunedì, inizierà la sua nuova avventura in Formula 1, con il team Williams. La Scuderia Ferrari è in lotta per il Titolo Costruttori, e di sicuro Sainz vorrà aiutare il team e il Charles Leclerc, a raggiungere l’obiettivo… magari con una nuova vittoria e una doppietta.

Passiamo alla Mercedes, che si appresta a salutare Lewis Hamilton, che lascia il team con il quale ha vinto e dominato negli anni recenti, conquistando i suoi 6 Titoli iridati Piloti. Il pilota inglese, poi arriverà a Maranello per intraprendere la sua nuova avventura con la Scuderia Ferrari, e insieme a Charles Leclerc. Mercedes che con Lewis, ha vinto 8 Titoli iridati Costruttori, si prepara a un ultimo weekend sicuramente emozionante, sperando di poter salutare il suo pilota, nel miglior modo possibile… magari con un gran risultato, anche per George Russell.

In casa Red Bull, ci apprestiamo a vivere l’ultimo weekend nel team e forse in Formula 1 di Sergio Perez? Secondo le ultime voci che circolano, pare proprio di sì. Anche se non mancano, altrettanti voci che dicono certi, di rivedere il messicano accanto a Max Verstappen, anche nella prossima stagione. Sarà così? Lo scopriremo nei prossimi giorni, e chissà che nel frattempo, il messicano riesca a ottenere un miglior risultato.

Saluteranno la Formula 1, i due piloti della Stake Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Il finlandese dopo molte stagioni nel Circus, pare proprio in procinto di diventare ex-pilota, dopo aver perso il sedile della Sauber (futura Audi). Molte voci lo danno, di ritorno in Mercedes magari con il ruolo di terzo pilota. Stesso destino pare anche per Zhou, non con Mercedes, ma si dice con Ferrari…

Anche Kevin Magnussen, pilota danese e della Haas, si appresta a chiudere la sua carriera in Formula 1, dopo diverse stagioni. Sempre in casa Haas, anche Nico Hulkenberg si prepara al suo ultimo Gran Premio con il team statunitense, dato che dal 2025 sarà il nuovo pilota della Sauber-Audi.

Insomma, sono tanti i motivi che ci porteranno ad assistere al weekend del GP Abu Dhabi 2024. Si inizia venerdì 06 con le due sessioni di prove libere, per poi proseguire sabato con la terza e ultima sessione di prove libere e le qualifiche. Infine, domenica 08 dicembre con il Gran Premio.

Yas Marina Circuit

Il circuito di Yas Marina è situato sull’Isola Yas a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi. Si tratta di un impianto di nuovissima generazione, progettato da Hermann Tilke. La sua conformazione unica si snoda tra strutture che mostrano la ricchezza della località, tra campi da golf, parchi a tema, hotel super lussuosi come il Yas Viceroy Abu Dhabi (hotel a 5 stelle) e il porto con gli yacht ormeggiati. Ha ospitato per la prima volta il campionato del mondo di Formula 1 nel 2009. Per il Medio Oriente si trattava del secondo Stato che ospitava la Formula 1 dopo il Bahrain.

È stato costruito dalla compagnia Aldar Properties, che ha realizzato anche il parco tematico dedicato alla Ferrari, ovvero il Ferrari World, oltre ad aree residenziali, parco acquatico, alberghi. Il tracciato è lungo 5,554 km, caratterizzato da 21 curve e due rettilinei. Davvero unica e particolare è l’uscita dai box formato da un tunnel che passa sotto la pista. Caratteristico del gran premio è che inizia nel tardo pomeriggio quando in cielo c’è ancora il sole e finisce con il tramonto e le luci dei riflettori, grazie a un impianto di illuminazione permanente, che illuminerà il tracciato quando calerà la sera. Si gira in senso antiorario.

DRS

Saranno due zone DRS sul tracciato di Yas Marina, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

la prima, sul rettilineo tra la curva 5 e la curva 6; sul rettilineo tra la curva 7 e la curva 9

I detection point, saranno posizionati prima tra curva 4 e 5 e poco dopo curva 7.

Pirelli: C3, C4, C5

Per l’ultimo atto del mondiale di Formula 1 2024, Pirelli ha nominato le tre mescole più morbide della gamma:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft.

Yas Marina, dopo le modifiche effettuate nel 2021, è diventato più veloce e filante. È composto da tratti veloci e sedici curve, e offre molte opportunità per sorpassare.

Le forze esercitate sui pneumatici sono generalmente medio-basse, viste le poche curve ad alta velocità. L’asfalto, ha un livello di rugosità nella media stagionale, per cui non offre molta aderenza. Le temperature saranno molto importanti: una delle sessioni di prove libere si svolgono sotto la luce naturale, mentre FP2 e la gara, inizieranno al tramonto e finiranno sotto la luce dei riflettori, mentre le qualifiche totalmente di sera.

Le condizioni dell’asfalto, evolvono velocemente non appena le temperature scendono, così come la pista, per via della gommatura molto rapida, in particolare nei primi giorni, e anche grazie alla altre categorie di supporto presenti nel fine settimana: F4 UAE, F1 Academy e F2.

Attenzione al graining, che può diventare determinante, così come le possibilità di sorpasso. La strategia più probabile, potrebbe essere su due soste, come abbiamo visto nella passata stagione. Naturalmente, tenendo conto ad alte possibili variabili, come abbiamo visto in questo campionato e anche su questo tracciato nelle scorse edizioni, come per esempio la Safety Car: date le caratteristiche del tracciato, le vie di fuga sono pressoché inesistenti, con un’alta possibilità di finire contro le barriere.

Che Tempo farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo 2024. Le previsioni meteo, dicono che sarà bel tempo e caldo in tutti e tre le giornate.

Qui nel dettaglio, le previsioni meteo per il GP Abu Dhabi 2024:

Venerdì 06 dicembre 2024

Temperature: max 26°C, min 22°C; cielo sereno e soleggiato; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità intorno al 70%, vento tra 15 e 17 km/h.

Sabato 07 dicembre 2024

Temperature: max 26°C, min 23°C; cielo sereno e soleggiato; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità al 72%, vento tra 7 e 17 km/h.

Domenica 08 dicembre 2024

Temperature: max 27°C, min 22°C; cielo sereno e soleggiato; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità al 40%, vento sui 15 km/h.