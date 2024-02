UFFICIALE: tandem Hamilton – Leclerc per Ferrari nel 2025

Dopo le voci della mattinata, arriva la conferma: Lewis Hamilton vestirà di rosso, in Ferrari dal 2025

Migliaia di speculazioni negli anni hanno avvicinato il sette volte iridato al team di Maranello, ma mai nulla si è concretizzato. Quantomeno, non prima di oggi. Numerose voci sparse nella mattinata odierna sono state confermate dalla Ferrari, che dunque annuncia la line up Hamilton – Leclerc per la stagione 2025. Un notizia che ha del clamoroso a una settimana dal rinnovo del monegasco e a solo qualche mese da quello del pluri-Campione del Mondo con Mercedes.

Nel frattempo, il comunicato dell’ufficialità sembrerebbe arrivato da Mercedes, che con emozione annuncia la decisione di ambe le parti di dividere le proprie strade. A parlare nel comunicato, è il team principal Toto Wolff che si esprime cosi: “La nostra collaborazione con Lewis Hamilton, è stata una delle poche partnership di successo che questo sport possa ricordare. Lewis sarà sempre parte della nostra storia. Tuttavia, siamo consapevoli che la nostra collaborazione sarebbe giunta al termine, in modo piuttosto naturale, e quel giorno è ormai arrivato. Abbiamo accettato la necessità di Lewis di aprirsi a nuove sfide, e d’altronde sono altrettanto appetibili le opportunità che saremo in grado di offrire come team.”

D’altra parte, il clima presente nella casa del Cavallino Rampante, sembrerebbe ancora molto teso. Di fatti, il comunicato pubblicato sul sito ufficiale non lascia ancora trapelare dichiarazioni, ne dal team principal, ne dai piloti coinvolti ancora nel contratto. Nell’attesa di sentire ulteriori dichiarazioni sull’accaduto, lo spagnolo Carlos Sainz mostra la sorpresa della notizia, pubblicando una storia Instagram degna di nota. “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancor una lunga stagione davanti a noi, e come sempre, darò tutto per la squadra e i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO