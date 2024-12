UFFICIALE: Ocon fuori. Arriva Doohan

“Auguriamo a Ocon il meglio per il futuro ma ora attendiamo Doohan”

Il pilota australiano esordirà in anticipo rispetto al previsto, e lo farà con il numero 61.

Alpine accelera la separazione con Esteban Ocon. Anche se, in teoria, il francese avrebbe avuto ancora un fine settimana con i colori della squadra francese, non sarà più così. Quella del Qatar è stata la sua ultima gara con Enstone. Jack Doohan correrà al suo posto ad Abu Dhabi.

Le voci sono scoppiate subito dopo la fine della gara in Qatar. Ocon sarà sostituito anticipatamente dal pilota che prenderà il suo posto il prossimo anno. Il francese ha messo fine a un periodo di cinque anni con il team Enstone a Losail, poiché il team francese ha deciso di fare un passo avanti e dare a Doohan la sua prima opportunità ad Abu Dhabi. Il pilota australiano debutterà nell’ultimo Gran Premio dell’anno, e sarà il suo primo contatto per il 2025.

“La squadra vuole ringraziare Esteban per il suo tempo trascorso nella squadra, dove passerà alla storia per aver ottenuto la prima vittoria di Alpine in Formula 1. Auguriamo a Esteban tutto il meglio per il futuro” ha precisato la squadra nell’addio ufficiale a il pilota francese. In questo modo, ha fatto capire Alpine, Ocon sarà con la Haas dai test post-stagione che si svolgeranno la prossima settimana. E, d’altro canto, anche Doohan parteciperà al test di Yas Marina, indossando i colori della squadra di Enstone.

Sono passati sei mesi da quando il “matrimonio” tra Ocon e Alpine è andato in pezzi. Tecnicamente no, perché avevano ancora molte gare da disputare, ma hanno annunciato la separazione delle loro strade a fine 2024. Non sarebbe stata una sorpresa se l’ultimo GP dell’anno si fosse concluso con il team francese e infatti non sarà così.

“Vorrei ringraziare la squadra per il duro lavoro svolto durante questa gara e durante tutto l’anno. Quando le cose non sono andate così bene, ingegneri e meccanici sono rimasti uniti e questa è la cosa più importante. È importante guardare avanti e vediamo come possiamo prepararci per il futuro” ha detto il pilota francese subito dopo aver terminato l’evento a Losail.

Sarà quindi la prima volta che Jack Doohan dimostrerà di meritare un posto nella competizione. Anche se il pilota è stato già confermato tempo fa, dopo aver preparato la sua promozione negli ultimi anni, sarà ora che avrà la prima occasione di dimostrare il suo valore in pista. Lo farà indossando il numero 61, e sarà anche il primo contatto con il suo nuovo compagno di squadra, Pierre Gasly.