GP Qatar, Leclerc: “Sono davvero felice”

Charles Leclerc conclude il suo GP del Qatar in seconda posizione e mantiene vive le speranze della Ferrari

Un weekend intenso e ricco di emozioni quello del GP del Qatar, con Charles Leclerc che conquista un prezioso secondo posto alle spalle di un Verstappen inarrestabile. La Ferrari, grazie alla straordinaria performance del monegasco, rimane in piena lotta per la seconda posizione nel campionato costruttori, con la McLaren che non molla la presa. Leclerc ha “tenuto in vita la Ferrari” con una gara magistrale, dimostrando grande velocità e gestione degli pneumatici. Il pilota monegasco, partito dalla quinta posizione, ha subito messo pressione a Piastri, ma subendo un calo nelle prestazione, a causa del fatto che le gomme non volessero entrare in piena performance. La partenza e lo svolgimento della prima parte di gara sembrava indirizzare il titolo mondiale costruttori nella direzione di Woking, ma il circuito di Losail si è dimostrato pieno di sorprese.



Al trentacinquesimo giro avviene la svolta nella gara della Rossa, Safety Car in pista a causa di alcuni detriti. Sainz e Hamilton sono stati costretti a tornare ai box, a causa di una foratura. L’entrata della SC ha dato una doppia mano al duo della Ferrari, con Leclerc che non perde posizioni allo stop e lo spagnolo che vede azzerati i distacchi dalle prima posizioni. Dopo la ripartenza si è visto un colpo di scena, con Norris penalizzato con uno Stop&Go per non aver rallentato sotto bandiera gialla. Il monegasco ha approfittato della penalità riuscendo a piazzarsi in seconda piazza e chiudendo la gara in questa posizione. Ora l’attenzione si sposta su Abu Dhabi, dove si consumerà l’atto finale di questa emozionante stagione di Formula 1. Chi la spunterà tra Ferrari e McLaren? Non ci resta che attendere l’ultimo capitolo di questa sfida al cardiopalma.

Dichiarazioni del pilota

Leclerc, intervistato al termine della gara, ha dichiarato che: “Sono davvero felice. Onestamente avrei firmato per concludere così un weekend del genere, soprattutto su una pista come questa, dove le caratteristiche della nostra vettura non si adattano molto bene. Sapevamo che avremmo potuto avere difficoltà nel confronto con la McLaren, ma alla fine siamo riusciti a recuperare qualche punto. La lotta si deciderà ad Abu Dhabi, nell’ultima gara. Non so se siano stati i detriti o i cordoli a causarle. Ho cercato di ignorarli e di starne lontano. È stato un peccato per Carlos, perché un risultato migliore da parte sua sarebbe stato ottimo per il team. Comunque, rimane un weekend positivo per tutti noi“.