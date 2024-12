GP Qatar: la sintesi di gara

Gara lunga e faticosa per buona parte dei piloti qui a Losail: ben tre safety car e due ripartenze. Verstappen chiude primo seguito da Leclerc e Piastri. Rimandato il verdetto per il Mondiale Costruttori

Il GP del Qatar si é rivelato faticoso per buona parte dei piloti. Tutto si é giocato fino all’ultimo secondo di gara con tanti colpi di scena, safety car e ripartenze. Il finale del secondo posto per il Mondiale Costruttori si deciderá ad Abu Dhabi, visto quanto accaduto a Norris.

Ottima la partenza di Verstappen che supera Russell, Piastri ha la meglio su Leclerc che passa in quinta posizione. L’inizio vede anche Colapinto, Ocon e Hulkenberg coinvolti in un clamoroso incidente.La ripartenza a seguito della Safety Car vede Leclerc faticare. Il suo ingegnere di pista lo invita a gestire le gomme e questo comporta un rallentamento del monegasco.

Sainz e Hamilton subiscono una foratura che costringe lo spagnolo al settimo posto e il britannico al tredicesimo, a seguito del pit stop piú per il cambio dello pneumatico anteriore sinistro. La seconda ripartenza vede Leclerc piú agguerrito. Il monegasco cerca di prendere la posizione su Norris, ma invano. Verstappen si mantiene primo. Quanto a Sainz, lo spagnolo rimane settimo con Alonso alle spalle che tenta di superarlo.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!! Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

Norris subisce una penalitá di STOP&GO per non aver rispettato il limite di velocitá durante la bandiera gialla. Questo implica che il pilota deve rimanere 10s ai box e poi ripartire. Questo consente a Leclerc di passare in seconda posizione. Sainz lotta con Gasly, ma non riesce a superarlo. Gasly chiude quinto. Con Norris fuori dai giochi, gli ultimi giri vedono la sfida tra Leclerc e Piastri. Tuttavia, Norris cerca di rifare la sua gara e finisce in zona punti piazzandosi decimo e guadagnando il punto aggiuntivo per il giro veloce.

Clamoroso il lavoro fatto da Leclerc che, pur essendo senza acqua durante tutto il gran premio, ha concluso in seconda posizione riuscendo a tenere alle spalle Oscar Piastri. Russell partito dalla pole chiude quarto, mentre Hamilton é dodicesimo . Tuttavia, proprio alla fine gli vengono assegnati 5s di penalitá per infrazione in regime di Safety Car.