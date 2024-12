McLaren o Ferrari: chi vincerà il campionato costruttori?

La strategia o la storia possono darci un indizio su chi potrebbe portare a casa il campionato costruttori?

Solo 21 punti separano McLaren e Ferrari nel campionato costruttori, prima dell’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

Il campionato costruttori 2024 è stato uno dei più emozionanti, se non il più emozionante, che lo sport abbia visto negli ultimi 15 anni. Il tira e molla tra McLaren e Ferrari è culminato in un distacco di soli 21 punti tra i team in vista della finale di stagione ad Abu Dhabi.

Pertanto, per la prima volta dal 2009, quando la Brawn GP stupì il mondo, domenica un team che non si chiami Mercedes-Benz o Red Bull vedrà il proprio marchio inciso sul trofeo.

La McLaren (che ha ammesso di essere motorizzata Mercedes) si dirige verso la gara notturna al circuito di Yas Marina con un vantaggio che era stato significativamente ridotto solo una settimana prima in Qatar. L’ultimo sussulto di Lando Norris e la brutale penalità stop-and-go di 10 secondi sono costati alla squadra di Woking un probabile secondo posto. La controversa decisione potrebbe essere costata a Norris il 13° podio della stagione, ma nel tentativo di concentrarsi sugli aspetti positivi per la McLaren, ha almeno promosso il compagno di squadra Oscar Piastri al terzo posto aspettandolo al traguardo.

Una penalità avrebbe rovinato l’intero campionato

Nel frattempo, la penalità sarà sembrata un regalo di compleanno e di Natale per la Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno rastrellato altri 26 punti per la Scuderia. I 18 punti del monegasco hanno anche ridotto il suo distacco da Norris nella corsa al secondo posto nella classifica piloti a soli otto, non un risultato che probabilmente renderà troppo nervosi entrambi i piloti, ma comunque un risultato encomiabile.

In totale, la Red Bull ha ottenuto sette vittorie su questo circuito, tre volte motorizzata dalla Renault e quattro dalla Honda, mentre le Frecce d’Argento hanno ottenuto sei vittorie e sia la McLaren-Mercedes che la Lotus-Renault (ora Alpine) hanno concluso una volta al primo posto.

Tutte le combinazioni di vittoria

Ci sono diversi modi in cui la McLaren potrebbe suggellare l’affare ad Abu Dhabi: il più semplice è vincere la gara e garantire così al team 25 punti. In definitiva, 24 punti o più da Norris e Piastri sarebbero sufficienti per garantire loro la vittoria indipendentemente da come si comporteranno Leclerc e Sainz..

Naturalmente, se le ruote metaforicamente dovessero cedere per la Ferrari ad Abu Dhabi, la vittoria del titolo potrebbe essere finalizzata per la McLaren con meno punti. Al contrario, se le McLaren dovessero avere un weekend da dimenticare e non segnare un solo punto, la Ferrari dovrebbe totalizzare almeno 22 punti per essere incoronata campione.

Se Norris e Piastri dovessero assicurarsi un campionato per la McLaren, sarebbe il primo per il team nella vita di uno dei due piloti, con il più recente arrivato nel 1998 grazie a Coulthard e Mika Hakkinen. Inoltre, questo potenziale nono titolo li porterebbe a pari merito con la Williams per il secondo posto nella storia.

Una vittoria per la Ferrari sarebbe la 17esima fino ad oggi e la prima dal 2008, ottenuta da Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

Indipendentemente dal fatto che a vincere il titolo sia la McLaren o la Ferrari, il vincitore sarà il terzo team a compiere questa impresa dal 2000 senza aver vinto anche il campionato piloti nella stessa stagione.