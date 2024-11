Bottas ai saluti, in Audi attendono Bortoleto

Valtteri Bottas saluta Sauber: quasi ufficiale l’arrivo di Bortoleto nel futuro team Audi

Per la stagione 2025, a oggi, resta un solo sedile da confermare, quello di Sauber. Il team con sede in Svizzera ha annunciato l’ingaggio di Nico Hulkenberg dalla Haas nel mese di aprile 2024. Tuttavia è stato costretto ad attendere per il secondo posto. I principali obiettivi, Carlos Sainz ed Esteban Ocon, hanno infatti preferito Williams e Haas per il 2025. Nel frattempo, Valtteri Bottas attende una riconferma dal futuro team Audi, che sembra non arriverà: Gabriel Bortoleto è in pole per soffiare il posto del finlandese.

I nomi fatti nei mesi sono stati tanti. Dallo stesso Bottas al compagno Zhou Guanyu, passando per Mick Schumacher, Felipe Drugovic, Theo Pourchaire e Franco Colapinto. Con l’argentino nel mirino di casa Red Bull, le ultime voci parlano solo del numero 77 ancora in lizza tra i sopracitati. È stato proprio lui, durante il recente Gran Premio degli Stati Uniti ad aver raccontato ai media di aver concordato i termini per restare con Sauber nel 2025. Tuttavia l’ex Mercedes sarebbe ancora in attesa di una decisione da parte del futuro Team Principal di Audi, Mattia Binotto.

Ebbene, il finlandese sembra destinato a rimanere a bocca asciutta. La rivista tedesca “Auto Motor Und Sport” sostiene che un contratto già ci sia, “finalizzato” con la firma di Bortoleto. L’annuncio sarebbe previsto a breve. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe arrivato lo scorso weekend del GP del Brasile in modo tale da evitare un‘eccessiva attenzione mediatica durante il weekend di casa.

McLaren pronta a cedere il proprio gioiellino

Bortoleto è attualmente leader in Formula 2, con un vantaggio di soli 4,5 punti sul e pilota dell’Academy Red Bull Isack Hadjar, in attesa delle ultime due gare in Qatar e Abu Dhabi. Dallo scorso anno fa parte della Junior Academy della McLaren, mentre il suo manager trova figura in Fernando Alonso. Il team Papaya ha attualmente due contratti a lungo termine, quelli di Norris e Piastri, e dunque non ha spazio immediato per il brasiliano. Per tal motivo, il Team Principal Andrea Stella ha recentemente espresso la sua disponibilità a liberare Bortoleto affinché accetti un posto in Audi.

“Avendo la possibilità di parlare di Gabriel vorrei cogliere l’occasione per dire ancora una volta di quanto sia stato ottimo il lavoro svolto nelle categorie minori, vincendo la Formula 3 e trovandosi al comando della Formula 2 alla prima stagione”. Così Stella ai giornalisti in Brasile nella conferenza stampa del venerdì della FIA. “Penso che sia normale che i Team di Formula 1 siano interessati ad avere Gabriel come pilota“.

“La McLaren non fermerà le possibilità per Gabriel di guidare una monoposto di Formula 1. Vedremo quale sarà lo scenario per il suo futuro”. Non è ancora chiaro se l’accordo di Bortoleto sarà un prestito. Binotto, che ha luglio ha sostituito Andreas Sedil come responsabile del programma Audi, avrebbe piacere di averlo nel proprio team “a titolo definitivo”.

Bortoleto in Audi: ritiro per Valtteri Bottas?

Se dovesse essere confermato, l’arrivo di Bortoleto segnerebbe probabilmente la fine della carriera di Bottas in Formula 1. Si è anche ipotizzato che possa tornare come pilota di riserva per Mercedes nel 2025, con l’obiettivo di guidare una monoposto nel 2026. Tuttavia si tratta di un’ipotesi poco attendibile considerata la line-up della prossima stagione per il team di Stoccarda: George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

A ogni modo, Bottas ha dichiarato che sarebbe disponibile a tornare in Mercedes nel ruolo di pilota di riserva se non riuscisse ad assicurarsi un posto in Audi in Formula 1. Ha affermato: “Innanzitutto, la priorità è rimanere un pilota ed ciò che sto che voglio ed è per ciò che sto spingendo con Mattia, ma siccome ancora non ho firmato nulla – siamo ad ottobre – devo valutare tutte le alternative, incluso il ritorno nella famiglia Mercedes. Questa è comunque un’opzione che prenderei in considerazione. La mia priorità è quella di essere ancora un pilota”.

Barbara De Dominicis