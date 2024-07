Mercato piloti, Magnussen lascia Haas alla fine del 2024

Kevin Magnussen , pilota della Haas lascerà la scuderia al termine della scadenza del suo contratto nel 2024. Lasciando così il posto vacante, vediamo quali sono le possibilità presenti sul tavolo.

Al momento, Kevin Magnussen , pilota della scuderia americana si trova nella sua settima stagione di “collaborazione” con la Haas nel 2024. Il suo contributo, insieme a quello di Nico Hulkenberg è stato di fondamentale importanza. Soprattutto dopo che la scuderia ha dovuto fronteggiare un grosso periodo di crisi, con il conseguente licenziamento di Guenther Steiner. Ma ad oggi, Magnussen vede l’ennesima chiusura di un capitolo in compagnia della Haas, nella speranza possa avere ulteriori possibilità nel mercato piloti.

D’altra parte, sappiamo bene come la Haas abbia già programmi per il futuro in concomitanza con il programma di sviluppo piloti della Ferrari Academy. Di fatti, sappiamo come il prossimo anno farà il suo ingresso come pilota ufficiale Ollie Bearman. A parlare però, è il team principal Ayao Komatsu che si apre così sulla questione: “Vorrei ringraziare Kevin per quanto fatto per il team. Dentro e fuori la pista. È stato davvero un punto di riferimento per la nostra line up di piloti durante questi anni. Nessuno ha mai guidato per cosi tanto tempo per noi.”

”È ritornato a guidare per noi in un momento inaspettato. Non si aspettava sicuramente di guidare per noi durante quel weekend. Nonostante questo, è riuscito a ritornare con una performance strabiliante. È stata sicuramente una grande spinta per noi durante quel weekend, al team e all’organizzazione.” In seguito , il team principal prosegue l’intervista ringraziando nuovamente il pilota per il contributo offerto in questi anni. Nonostante la separazione, Komatsu augura al pilota una possibilità di proseguire la sua carriera all’interno della Formula 1.