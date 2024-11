Giro di boa per Perez, rimarrà in Red Bull o sarà addio?

Perez al bivio: un addio a Red Bull sempre più probabile?

La stagione 2024 di Formula 1 sta volgendo al termine e con questa anche il quadro del team di Milton Keynes è sempre più chiaro. Da un lato, il dominio incontrastato di Max Verstappen, nello scorso weekend proclamato 4 volte campione del mondo come solo Prost e Vettel hanno saputo fare. Dall’altro, la crescente difficoltà del compagno di squadra che non ha saputo tenere il passo dell’olandese. Le prestazioni di Perez, una volta considerato un valido secondo pilota per la Red Bull, stanno destando preoccupazione e alimentando le voci di un suo possibile addio.

L’abisso con Verstappen, i rumors e le smentite

Il divario tra i due piloti è diventato incolmabile. Mentre Verstappen colleziona vittorie e stabilisce nuovi record, Perez sembra incapace di trovare il ritmo giusto. Gli errori, le prestazioni altalenanti e la difficoltà nel gestire la pressione di un campionato così competitivo stanno mettendo a dura prova il messicano schiacciato dai media.

I rumors sulla sua possibile uscita di scena si sono sempre più intensificati negli ultimi weekend di gara. I media specializzati e i tifosi avevano anche ipotizzato un addio, magari proprio in occasione del Gran Premio di casa, un evento che avrebbe avuto un impatto emotivo ancora più forte. Perez, pur smentendo categoricamente queste voci, non è riuscito a dissipare i dubbi che tutto il panorama del motorsport sta avendo.

Una delle ipotesi più accreditate di questo momento sarebbe quella che vedrebbe Red Bull scegliere di mantenere in griglia Perez solo per ragioni finanziare. Ciò per via di tutti gli sponsor che il messicano è stato in grado di portare alla scuderia austriaca. Questo ricorderebbe la vicenda Latifi, che però nel suo caso aveva avuto accesso alla massima categoria dando garanzie di questo calibro a Williams, la quale si trovava sull’orlo del fallimento.

Le opinioni degli esperti: Perez e Red Bull dovranno dirsi addio?

Numerosi esperti di Formula 1 hanno espresso il loro parere sulla situazione. L’ex pilota e commentatore Marc Surer, è stato uno dei primi a lanciare l’allarme, sottolineando come la situazione sia diventata insostenibile per Perez. Altri analisti hanno concordato con Surer, affermando che il messicano dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ritiro o di un cambio di scuderia.

Le possibili cause del declino

Quali sono le cause di questo declino? Le ipotesi sono molteplici:

Pressione psicologica : La pressione di dover condividere il garage con un campione del calibro di Verstappen potrebbe aver influito negativamente sulle performance di Perez;

: La pressione di dover condividere il garage con un campione del calibro di Verstappen potrebbe aver influito negativamente sulle performance di Perez; Problemi di adattamento alla vettura : È possibile che Perez stia faticando ad adattarsi alle nuove caratteristiche della monoposto, che richiede un “driving style” molto specifico che è stato studiato esclusivamente basandosi su quello del leone olandese;

: È possibile che Perez stia faticando ad adattarsi alle nuove caratteristiche della monoposto, che richiede un “driving style” molto specifico che è stato studiato esclusivamente basandosi su quello del leone olandese; Mancanza di motivazione : Dopo aver raggiunto l’apice della carriera con la Red Bull, Perez potrebbe aver perso parte della motivazione iniziale;

: Dopo aver raggiunto l’apice della carriera con la Red Bull, Perez potrebbe aver perso parte della motivazione iniziale; Pressione familiare: Non dobbiamo assolutamente dimenticare quanto affermato dal padre di Sergio nelle ultime settimane che ha “confermato” con massima certezza che suo figlio Sergio diventerà campione del mondo.

Le conseguenze di un addio

Un eventuale addio di Perez avrebbe conseguenze significative sia per il pilota che per la scuderia. Per il 34enne di Guadalajara, significherebbe dover affrontare una nuova sfida in un contesto diverso. Trovare un sedile competitivo potrebbe non essere facile, soprattutto considerando le sue recenti prestazioni. Per la Red Bull, la perdita del messicano rappresenterebbe una prova importante, in quanto dovrebbe trovare un sostituto all’altezza nonostante il suo grande “vivaio” di giovani piloti in Racing Bulls e nelle categorie minori.

Già da rumors dello scorso luglio sembrava cosa fatta per il rientro di Ricciardo in nel team principale, cedendo il posto ad un giovane tra Hadjar e Lawson. Tuttavia, poi, Red Bull, secondo alcune ricostruzioni, ha scelto di fare un dietrofront e di svincolare “Honey Badger” (portandolo anche al ritiro dalla Formula 1) per riprendersi Lawson nella “ex-Minardi”.

Il futuro di Perez

Cosa accadrà a Sergio Perez? Al momento è difficile fare previsioni. Le prossime gare saranno decisive per capire quale sarà il suo futuro. Se le prestazioni continueranno a essere deludenti, l’addio sembra sempre l’ipotesi più probabile. Tuttavia, una reazione d’orgoglio e una serie di risultati positivi potrebbero ribaltare la situazione.

La storia di Sergio Perez nel Circus è giunta a un punto cruciale. Il pilota messicano si trova di fronte a una scelta difficile: continuare a lottare per un posto che sembra sempre più lontano, oppure prendere una nuova strada. Qualunque sia la decisione che prenderà, il suo futuro rimane incerto.

Articolo a cura di Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi