GP Abu Dhabi, anteprima: circuito, meteo

GP Abu Dhabi, final round. Il mondiale di Formula 1 2023, si appresta a chiudere il sipario nel weekend. Nell’attesa ecco l’anteprima

GP Abu Dhabi, anteprima. Il mondiale di Formula 1 2023 si appresta a vivere il suo ultimo weekend di gara. Siamo infatti giunti alla 22° prova, e come ogni anno sarà Abu Dhabi e il circuito di Yas Marina a chiudere il sipario.

È stata una stagione molto lunga, in parte combattuta e con qualche colpo di scena. Tra le tappe di questa stagione, abbiamo rivisto il Qatar e conosciuto Las Vegas. Purtroppo a causa del forte maltempo, è stato annullato il GP Emilia Romagna a Imola, che ha di fatto ridotto il calendario da 23 a 22 gare.

Il campionato è stata letteralmente dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull, con tanto di record battuti a suon di vittorie e imprese. La RB19 è nata molto bene, e fin dalla prima gara non ha conosciuto rivali. Per gli altri team, era difficile riuscire a batterla e a frenarla, anche in gare nelle quali Max era costretto a partire dal fondo o in centro gruppo.

Oltre a Super Max, gli unici a ottenere una vittoria sono stati Sergio Perez e Carlos Sainz. Ferrari ha interrotto per una gara, le vittorie consecutive della Red Bull.

Al GP Abu Dhabi si chiudono tutte le sfide, anche tra i team e piloti per le migliori posizioni in classifica. Il secondo posto piloti è finito nelle mani di Sergio Perez proprio dopo il GP Las Vegas, con Lewis Hamilton si troverà a difendere il terzo posto. Si prospetta un derby spagnolo, tra Carlos Sainz e Fernando Alonso per il quarto posto. Entrambi sono a pari-merito. Come si concluderà?

Per quanto riguarda il campionato costruttori, Ferrari è in lotta per prendere il secondo posto, e battere così la Mercedes. Derby britannico tra McLaren e Aston Martin per il quarto posto.

È già tempo dei titoli di coda

Malgrado tutto, Red Bull si prepara ad affrontare l’ultima tappa ad Abu Dhabi con la voglia di chiudere al meglio questa stagione, con una vittoria. Di chi sarà? Super favorito sarà senz’altro Max Verstappen, il quale difficilmente permetterà a Sergio Perez di salire sul gradino più alto del podio.

A Las Vegas, Charles Leclerc autore di un’ottima gara, ha ottenuto il secondo posto. Ferrari ne è uscita con il sorriso a metà, pensando a quanto accaduto all’inizio del weekend e in particolare alla SF-23 di Carlos Sainz colpita da un tombino in FP1, con gravi danni e importanti riparazioni da parte dei meccanici. Ma la penalità subita dallo spagnolo per la sostituzione di alcuni componenti, in particolare la batteria ha fatto molto male all’interno del team.

Onto the next one – 2️⃣ / 2️⃣ of the double header! It’s #AbuDhabiGP race week 😍 pic.twitter.com/Toy0XDcol9 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 20, 2023

La Scuderia di Maranello, si prepara ad affrontare la tappa di Abu Dhabi, con la voglia di riscatto e concludere al meglio una stagione, che ha deluso le aspettative della vigilia. La SF-23 si è dimostrata molto difficile, non competitiva e con molti problemi. In qualche occasione si sono viste delle buone prestazioni e risultati come le pole position di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Ciliegina sulla torta, la vittoria al GP Singapore, con Carlos Sainz. L’obiettivo di quest’ultimo weekend è la conquista del secondo posto nei costruttori, battere la Mercedes e aspettare il 2024, sperando che sia migliore.

Mercedes da parte sua, reduce da un difficile weekend di Las Vegas, tenterà di difendere quel secondo posto che rappresenta una piccola soddisfazione, dopo un’altra deludente stagione. Vettura che malgrado gli aggiornamenti, non ha mostrato grandi prestazioni positive, soltanto in alcune occasioni. I podi sono stati i risultati migliori, che hanno potuto ottenere. Per Lewis Hamilton e George Russell, l’obiettivo è di concludere al meglio, sperando in un 2024 con più gioia.

Protagonista soprattutto all’inizio della stagione e con tanto di podi, Aston Martin non è riuscita fare altrettanto bene nella seconda e ultima parte. Un ottimo esordio per Fernando Alonso nella nuova squadra, che ha saputo trascinarla e portarla spesso in condizioni di lottare per le prime posizioni. Un po’ deludente Lance Stroll, malgrado qualche spiraglio positivo visto in queste ultime gare. Vedremo come il team britannico concluderà la sua stagione 2023.

Yas Marina Circuit

Il circuito di Yas Marina è situato sull’Isola Yas a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi. Si tratta di un impianto di nuovissima generazione, progettato da Hermann Tilke. La sua conformazione unica si snoda tra strutture che mostrano la ricchezza della località, tra campi da golf, parchi a tema, hotel super lussuosi come il Yas Viceroy Abu Dhabi (hotel a 5 stelle) e il porto con gli yacht ormeggiati. Ha ospitato per la prima volta il campionato del mondo di Formula 1 nel 2009. Per il Medio Oriente si trattava del secondo Stato che ospitava la Formula 1 dopo il Bahrain.

È stato costruito dalla compagnia Aldar Properties, che ha realizzato anche il parco tematico dedicato alla Ferrari, ovvero il Ferrari World, oltre ad aree residenziali, parco acquatico, alberghi. Il tracciato è lungo 5,554 km, caratterizzato da 21 curve e due rettilinei. Davvero unica e particolare è l’uscita dai box formato da un tunnel che passa sotto la pista. Caratteristico del gran premio è che inizia nel tardo pomeriggio quando in cielo c’è ancora il sole e finisce con il tramonto e le luci dei riflettori, grazie a un impianto di illuminazione permanente, che illuminerà il tracciato quando calerà la sera. Si gira in senso antiorario.

DRS

Saranno due zone DRS sul tracciato di Yas Marina, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

la prima, sul rettilineo tra la curva 5 e la curva 6; sul rettilineo tra la curva 7 e la curva 9

I detection point, saranno posizionati prima tra curva 4 e 5 e poco dopo curva 7.

Pirelli: C3, C4, C5

Per l’ultimo atto del mondiale di Formula 1 2023, Pirelli ha nominato le tre mescole più morbide della gamma, ovvero C3 P Zero White Hard, C4 P Zero Yellow Medium e C5 P Zero Red Soft. Queste mescole, come è stata verificata anche a Las Vegas hanno confermato di essere molto versatili.

Yas Marina è composto da tratti veloci e sedici curve. Per le caratteristiche del tracciato, è fondamentale l’aerodinamica, per garantire una buona prestazione delle vetture e una gestione ottimale degli pneumatici. Il tracciato non è molto severo e impegnativo per gli pneumatici, malgrado i carichi verticali esercitati soprattutto sull’asse anteriore siano rilevanti. L’asfalto è liscio e poco abrasivo, motivo per cui sono state optate per le mescole morbide.

Le modifiche effettuate nel 2021 che hanno accorciato la lunghezza a 5,28 km, hanno reso il tracciato più veloce e filante. Ciò ha portato a creare più opportunità per i sorpassi.

Attenzione alle temperature di domenica, dato che la gara si concluderà di sera. Altro fattore da considerare, è la possibilità di vedere in azione la Safety Car durante il Gran Premio, viste le caratteristiche del tracciato, dove le vie di fuga sono pressoché inesistenti, e il rischio di finire contro le barriere è molto alto.

Al GP Abu Dhabi 2022 vinto da Max Verstappen, la maggior parte dei team hanno optato di partire con le Medium. Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez hanno effettuato un solo pit-stop, fermandosi tra il sedicesimo e il ventunesimo giro, per passare alle Hard.

The #F1 season finale awaits! 📊 Softest compounds for the #AbuDhabiGP

🧪 A tyre test follows the race Read the preview ▶️ https://t.co/3IHeicQuMV #Fit4F1 pic.twitter.com/4wTWzUTHho — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 21, 2023

Finita la gara e dunque la stagione 2023, la settimana successiva si lavora in ottica 2024, con i team che resteranno ad Abu Dhabi per i test Pirelli. Tutti i team scenderanno in pista nella giornata di martedì, con l’obiettivo di lavorare su nuove soluzioni per quanto riguarda le mescole.

Che Tempo farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend finale di questa stagione. Le previsioni meteo, dicono che farà caldo, attenzione all’umidità.

Qui nel dettaglio, le previsioni meteo per il GP Abu Dhabi 2023:

Venerdì 24 novembre 2023

Temperature: max 27°C, min 22°C; cielo sereno anche se parzialmente nuvoloso; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità intorno al 65%, vento tra 9 e 15 km/h.

Sabato 25 novembre 2023

Temperature: max 25°C, min 23°C; cielo sereno e con nubi sparse; Probabilità di pioggia al 0% (attesa nelle prime ore del mattino). Umidità al 80%, vento tra 15 e 17 km/h.

Domenica 26 novembre 2023

Temperature: max 27°C, min 21°C; cielo sereno e con qualche velatura sparse; Probabilità di pioggia al 0%. Umidità al 68%, vento tra 11 e 13 km/h.