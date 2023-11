GP Las Vegas, Sainz: “È un weekend da dimenticare”

Carlos Sainz conclude un’emozionante GP di Las Vegas in sesta posizione, ottimo posizionamento per il pilota Ferrari

Nel casino della Formula 1, tutti i piloti si sono seduti nel tavolo da poker. C’è chi ha pescato una scala reale, chi una doppia coppia, e poi c’è chi, come Sainz, che grazie a un bluff è riuscito a vincere la parte rimanente del piatto. Un weekend partito nel peggiore dei modi, vedasi il tombino durante le FP1, e che sembrava poter andare anche peggio dopo una pessima partenza. Ma il madrileño, grazie a un mix tra resilienza e un’ottima SF-23, è riuscito a guadagnare il massimo. Sainz conclude il suo GP di Las Vegas al sesto posto, guadagnando la quarta posizione nel mondiale. Il risultato dei due piloti della Ferrari, Leclerc ha chiuso in seconda piazza, mantiene viva la lotta con la Mercedes per il secondo miglior costruttore della stagione 2023.

Alla partenza della gara, a causa di un suo errore, Sainz va in testacoda e si ritrova in ultima posizione. Da questo momento in poi inizia la rimonta dello spagnolo, sorpasso su sorpasso, che si è conclusa con la sesta posizione finale. La sua rincorsa è stata ricca di momenti eccitanti, come la lotta con il connazionale Alonso e la sfida a tre tra l’asturiano, il pilota della Ferrari e Hamilton. Il madrileño ha compiuto un’ottimo lavoro con l’ottimo passo messo in pista dalla Rossa, recriminando però se si pensa a come sarebbe potuto essere il suo weekend senza la penalità.

Dichiarazioni del pilota

Carlos Sainz, intervistato al termine della gara, dichiara: “Partendo dalla dodicesima posizione è stata una gara molto difficile, caratterizzata da poco grip e con le gomme fredde. Durante la mia rimonta, ho fatto vari bloccaggi e ho trovato aria sporca davanti a me. Dall’incidente in poi siamo riusciti a guadagnare la sesta posizione, ma non sono contento perché ho visto che la monoposto aveva il passo per lottare per la vittoria o per il podio. È un weekend da dimenticare, ma almeno abbiamo ottenuto punti utili per la squadra. Adesso abbiamo solo quattro punti di distanza dalla Mercedes, un gap veramente risicato. Andremmo ad Abu Dhabi con la volontà di batterli“.