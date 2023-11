Alonso non si ferma: la prossima è la vittoria 

La Formula 1 non è un gioco, neanche a più di quarant’anni: non è il divertimento a motivare Alonso, ma la sete di vittoria

Nonostante i suoi 42 anni di età, e con due decenni di carriera automobilistica alle spalle, Fernando Alonso non si arresta nella sua corsa alla vittoria. Lo ha dimostrato tante volte questa stagione, specialmente a inizio anno. Quando le prestazioni dell’Aston Martin gli hanno concesso di lottare sistematicamente per il podio. E benché il team di Silverstone abbia sofferto un calo a partire da metà stagione, il pilota asturiano continua a regalarci grandi spettacoli.

Dopo qualche mese di digiuno, Alonso è tornato sul podio per l’ottava volta questa stagione a Interlagos, in Brasile. A seguito di una bellissima lotta con Sergio Perez per la terza posizione, vinta dall’asturiano al photo finish. Ebbene, con i suoi annetti sulle spalle sono in molti a elogiare lo spirito sportivo di Alonso. Il quale continua con la tenacia di un leone a dare il meglio di sé nel suo campo, continuando a divertirsi e a far divertire.

This is what it means. 👏pic.twitter.com/ty2Qh0at0q — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 7, 2023

ALONSO: “VOGLIO VINCERE, ANCHE SE NON E’ DIVERTENTE”

Eppure, non bisogna sottovalutare di tanto le aspettative di Alonso. Per il due volte campione del mondo, infatti, non è il divertimento il motore delle magie a cui assistiamo in pista: è ancora la sete di vittoria. Lo ha sempre ammesso, e continua ad ammetterlo, assieme al suo team: vincere è l’obiettivo per cui lavorano da dodici mesi in Aston Martin, dall’arrivo di Alonso. “Dopo i podi di quest’anno e la vittoria che si fa sempre più vicina, sta diventando più che semplice divertimento.” ha ammesso il pilota, in un’intervista per GQ Spagna.



“Adesso voglio vincere, anche se non è divertente. Sarebbe bello avere una o due vittorie in bacheca, prima di cambiare obiettivi. In questo momento, preferirei la vittoria al divertimento, a dire il vero. Quando le cose vanno bene, hai l’umore migliore per tutto e cerchi di goderti il momento. Ora che posso godermi i podi cerco di divertirmi, perché non sai quando torneranno.” ha affermato Alonso per concludere.