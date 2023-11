Sainz: “Solo delusione a Las Vegas”

Sainz è deluso e allibito per la penalità in griglia dopo il dramma del tombino

La delusione è troppa per Carlos Sainz, che ha detto di aver pagato il prezzo delle carenze della Formula 1 dopo che un tombino allentato ha distrutto la sua Ferrari e innescato una penalità di 10 posizioni in griglia al Gran Premio di Las Vegas.

Le prime prove libere di giovedì sono durate solo otto minuti prima che l’auto di Sainz colpisse la copertura metallica in una tempesta di scintille. La seconda sessione è iniziata venerdì alle 2.30 ora locale, dopo i controlli di sicurezza.

I commissari di gara hanno rifiutato la richiesta della squadra italiana di riparazioni senza penalità, perché hanno affermato di essere obbligati ad applicare il regolamento così come scritto.

“Gli steward sottolineano che se avessero avuto l’autorità di concedere una deroga in quelle che considerano in questo caso circostanze attenuanti, insolite e sfortunate, lo avrebbero fatto”, hanno detto.

“Tuttavia i regolamenti non consentono tale azione.”

La cellula di sopravvivenza, il motore, l’accumulatore di energia e l’elettronica di controllo della Ferrari erano tutti danneggiati irreparabilmente.

Ai piloti sono concesse due riserve di energia per la stagione e lo spagnolo Sainz è ora alla terza, innescando una penalità automatica di 10 posizioni.

Sainz ha preso parte alle seconde prove libere, finendo secondo dietro al compagno di squadra Charles Leclerc

Sainz ha elogiato i suoi meccanici per uno sforzo “eroico”.

La gioia di rimettersi in carreggiata è poi svanita quando la squadra gli ha comunicato della penalità.

“Ero piuttosto emozionato e ottimista”, ha detto ai giornalisti.

“Purtroppo alla fine della sessione il team mi ha detto che avrei preso una penalità di 10 posizioni in griglia per qualcosa di cui io e il team non abbiamo alcuna colpa e ovviamente questo ha cambiato completamente la mia mentalità e la mia opinione sul fine settimana e su come andrà“.

“Quello che è successo oggi per me è un chiaro esempio di come questo sport possa essere migliorato in tanti modi“, ha detto.

“La FIA, i team, le regole: questo potrebbe chiaramente essere applicato come causa di forza maggiore per non eseguire una penalità, ma in qualche modo ci sono sempre persone, sempre modi per peggiorare la situazione per un individuo e penso che in questo caso sia il mio turno pagare il prezzo.”

Il capo della Ferrari Fred Vasseur ha detto che l’incidente è stato “inaccettabile” e che comprende la delusione di Sainz.

“Penso che sia difficile per una squadra arrivare a Las Vegas e avere questo tipo di incidente”, ha detto.

“Certamente sono frustrato. Sono anche spaventato perché Carlos ha colpito una parte metallica a 320 km/h e poteva andare molto peggio“ ha aggiunto il francese.