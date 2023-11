GP Las Vegas, Leclerc: “Dispiace per la mancata vittoria, ma sono felice del risultato”

Charles Leclerc non riesce a sferzare il colpo: il monegasco conclude il GP di Las Vegas in seconda posizione, dopo un grande sorpasso su Perez all’ultimo giro

Nulla riesce a fermare Max, che si aggiudica la prima vittoria sul Las Vegas Strip Circuit. Alle sue spalle, un super Leclerc limita i danni concludendo in seconda posizione, ma vediamo cosa è accaduto. La gara si infiamma già dal primo giro, con Verstappen che spinge fuori dalla pista il monegasco, prendendosi la prima posizione. Il pilota #16 è furibondo per l’accaduto, che l’ha portato più volte ad aprirsi in radio per riavere la posizione. Tuttavia, ciò non accadrà: solo cinque secondi di penalità per Verstappen, che andrà a scontarli nella prima sosta.

Nel corso di tutta la gara, il pilota monegasco tenta in tutti i modi di far rimanere dietrò di sé Verstappen e Perez, ma senza successo. Le basse temperature sono state il suo più grande rivale: A metà gara, Leclerc si fa beffare persino dal pilota messicano, passando dalla prima posizione, alla terza. Ma il cuore e il desiderio di rivalsa è più forte: il pilota Ferrari non molla, beffando Perez all’ultimo giro con un sorpasso mostruoso, riuscendo così a limitare i danni e conquistare una meritatissima seconda posizione.

Le parole di Leclerc

Ecco le prime dichiarazioni a conclusione della GP di Las Vegas di Charles Leclerc: “Mi sono divertito tantissimo, mi dispiace molto non essere riuscito a mantenere la testa, ma sono soddisfatto del risultato”.

“Eravamo molto forti ad inizio gara, poi gli ingressi della Safety Car e il montaggio della gomma dura, hanno complicato le cose. Ma sono felice di ciò che ho fatto. È stata un grande scarica di adrenalina passare Perez all’ultimo giro. È stato un weekend difficile ma siamo riusciti comunque a portare a casa un grande risultato. Ringrazio tantissimo i fan per il loro tifo, questa prima Las Vegas è andata bene, spero ci siano altre gare così divertenti in futuro “