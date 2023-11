SAP nuovo sponsor Mercedes 2024

Ufficiale, SAP si unisce insieme al team della Mercedes per l’anno 2024, con l’obbiettivo supportare la squadra con strumenti dalla più alta tecnologia

Per chi non conoscesse la compagnia di software più grande al mondo, la SAP, è stata a lungo una componente fondamentale al fianco della McLaren. Dal 1997 al 2020, ha visto la propria squadra crescere, e vincere titoli mondiali nel 1998, 1999, e 2008, con Hamilton. Con uno spostamento verso il campo dell’elettrico con la Formula E, ad oggi la compagnia ritorna in Formula 1, dando supporto al team della Mercedes. Il contributo dell’azienda , sarà quello di fornire al team soluzioni efficaci, soprattutto in termini di budget cap, soprattutto con un regolamento così volatile proveniente dalla FIA.

Il comunicato del brand

Attraverso un comunicato stampa, la SAP, parla di come la tecnologia della loro azienda aiuterà il team della Mercedes, e di come il rapporto beneficerà entrambi, attraverso la sperimentazione di nuovi software. “Il nostro obbiettivo è quello di applicare l’intelligenza artificiale, e soluzioni intelligenti dalla SAP, che siano in grado di predire le decisioni del regolamento, ottimizzare le risorse, e migliorare la qualità delle infrastrutture in vista del futuro. Soprattutto, sarà in grado di predire i costi dell’intera stagione, delle componenti di cui un team avrà bisogno, e ottimizzare le finanze in vista di componenti essenziali da sostituire.”

Le parole del team

A fornire un punto di vista sul nuovo accordo raggiunto, è Richard Sanders, responsabile commerciale, che si apre così in merito: “La compagnia ha una lunga storia di collaborazioni costellate di successi. Collaborazioni strette con squadre e team che fanno parte dello sport eseguito ad alti livelli. Siamo molto fieri di essere stati scelti dalla compagnia più importante del mondo. La loro conoscenza , la loro esperienza e il loro servizio saranno vitali per guidarci nel modo migliore possibile. All’interno di questo sport, ci sono talmente tante cose che avvengono nei retroscena, che non avete idea”.