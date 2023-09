La RB19 è stata progettata per Verstappen? Horner risponde

Red Bull ha progettato la RB19 per Max Verstappen? Sono molti coloro che credono che sia stata progettata per favorire lo stile di guida del pilota olandese, in balia di successi interminabili. Se fosse così, ciò spiegherebbe il divario tra il due volte campione del mondo e Sergio Perez: ma cosa si cela dietro questa vicenda?

Una RB19 ideata per Max Verstappen? Horner fa chiarezza. Il team principal Red Bull ha recentemente soppresso le numerosi voci presenti all’interno e fuori dal paddock di Formula 1. I risultati impressionanti che sta compiendo il pilota olandese in questa stagione hanno fatto credere a molti che la sua monoposto gli sia stata “cucita addosso“. Fra coloro a cui sorgono questi dubbi, c’è anche Toto Wolff il quale nel post GP Olanda, ha commentato il divario tra Verstappen e Perez “strano e bizzarro”

“Abbiamo visto che Max ha distrutto ogni suo singolo compagno di squadra. È un pilota molto veloce e se gli crei una vettura intorno , questo può creare grandi lacune con i rivali” ha così concluso Wolff. Durante il GP Monza, Horner ha voluto rispondere alle dichiarazioni del team principal Mercedes: “Dimostra una totale mancanza di comprensione di come si sviluppa una monoposto se Toto pensa che abbiamo sviluppato la monoposto attorno ad un singolo pilota. Quando sviluppi un’auto lo fai affinché sia ​​il più veloce possibile, e talvolta sono le più difficili da guidare, i piloti devono adattarsi”

Un talento eccezionale

Con un gap di 145 punti sul suo compagno di squadra e record che iniziano a diventare sempre più di sua proprietà, il pilota olandese sembra davvero imprendibile. L’ottimo feeling con la RB19 e l’ottima stagione che sta compiendo, lo porta ad essere non solo in ottima forma, ma ad essere una minaccia difficile da battere per i rivali. Horner questo lo sa, e nel corso della sua intervista, ha elogiato la splendida forma in cui si trova il pilota #33.

“È un talento eccezionale. Ciò che è riuscito a fare negli ultimi anni è stato davvero notevole. Il numero di vittorie che ha ottenuto, i record che ha battuto. Se vince difenderà il titolo di pilota quest’anno, allora si unirà ad alcuni personaggi molto illustri. È sempre difficile confrontare le generazioni, ma bisogna iniziare a includerlo nella fascia di alcuni dei più grandi che questo sport abbia mai visto“ ha concluso.