GP Gran Bretagna, Norris: “Mi sento orgoglioso”

GP Gran Bretagna, Lando Norris trionfa in patria battendo Oscar Piastri. Un’altra doppietta McLaren, questa volta sul circuito di Silverstone

Una gara pazza, come capita spesso in quel di Silverstone, soprattutto quando ci si mette la pioggia, e l’imprevedibilità. Lando Norris vince il GP Gran Bretagna, di fronte ai tanti spettatori inglesi (si parla di mezzo milione nel weekend), che hanno seguito con la loro tipica passione la gara, nonostante la pioggia.

Lando Norris batte Oscar Piastri, suo compagno di squadra e rivale nella lotta iridata, attualmente leader della classifica. Con la nuova vittoria, l’inglese accorcia di 8 punti il distacco dall’australiano, protagonista di un errore durante la Safety Car, motivo per cui è stato penalizzato di 10 secondi, mandando in fumo la possibilità di allungare in classifica.

Nel corso del 43° giro, avviene il sorpasso di Lando Norris su Oscar Piastri, fino a quel momento in testa della gara. L’australiano si è fermato per il pit-stop, per passare dalle intermedie alle medium, scontando anche la penalità di 10 secondi. Lando, ne approfitta diventando leader della gara, prendendo la fuga verso la vittoria. Piastri al ritorno in pista, ha chiesto al muretto della McLaren di farsi ridare la posizione, ma inutilmente.

E così, Lando Norris può tagliare il traguardo e festeggiare la quarta vittoria stagionale, la prima in casa a Silverstone e l’ottava in carriera. Una vera e propria festa, per Lando e per i tifosi inglesi!

Naturalmente, una vittoria arrivata anche grazie a una super McLaren, che ha rifilato più di mezzo minuti agli inseguitori. Una vettura che conferma una superiorità tecnica, tanto da non temere il caldo, né tantomeno l’acqua.

Lando: “Applauso a Oscar”

Le parole di Lando Norris, al termine del GP Gran Bretagna: “È bellissimo! È tutto quello che ho sognato, e avrei voluto raggiungere, al di là di un campionato”.

“Ciò nonostante, è la cosa più bella, in termini di sensazioni e di successo che ho ottenuto. Mi sento orgoglioso. Ricordo di quando guardavo te [Button] in tv, tanti anni fa. Ora, grazie al cielo anche io, sono riuscito a raggiungere questo obiettivo”.

“È stata una gara incredibile, stressante come sempre. Oggi ho fatto la differenza, devo ringraziare tanto il team,” ha così aggiunto Lando, rispondendo alle domande di Jenson Button.

A proposito della partenza e della fase iniziale della gara, il pilota inglese ha così commentato: “In quel momento, hai una sorta di vuoto mentale. Tutto quello che ti è stato detto prima della gara, te lo dimentichi. L’aspetto principale è quello di non fare cavolate, poi negli ultimi giri guardavo il pubblico, cercando di godermi il momento. Prendere tutte le energie, perché magari potrebbe non succedere più. Spero di sì ovviamente, ma questi sono i ricordi che mi porterò dentro per sempre”.

“Un successo incredibile. Chiedo scusa per la semi parolaccia. Non è stata la più semplice delle vittorie, viste le condizioni meteo, con tutti gli imprevisti e le Safety Car. Una gara difficile. A livello di stress, è stata sicuramente la più stressante. Tuttavia, è stata una bella gara anche di Oscar. È stato veloce dall’inizio alla fine, quindi un bel applauso anche per lui, perché mi ha dato tanto filo da torcere e mi piace lottare con lui in pista. Ovviamente, mi piace di più quando è dietro di me, ma la vita è questa. Un grande merito a lui, e anche alla McLaren. Abbiamo vinto qui in casa, di fronte agli amici e famigliari, è davvero fantastico e quindi grazie a tutti loro”.

Sfide molto calde

A questo punto del mondiale, quando siamo praticamente al giro di boa, le sfide si fanno sempre più incandescenti. Con la vittoria di Lando Norris, la leadership di Piastri è in bilico, visti gli 8 punti di distacco.

“È sempre dura. Prima della gara, volevo regalare loro qualcosa per esultare. Ma i giri sono lunghi, e non sai cosa può accadere, soprattutto quando piove. È sempre difficile immaginare, come sarebbe stato. Ma ora lo sto provando, ed è una sensazione incredibile. Grazie a tutti i fans inglesi, quelli della McLaren, e ai miei fans sulle tribune,” ha aggiunto in conclusione.