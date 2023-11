GP Las Vegas, gara combattuta fino all’ultimo giro

Sotto le luci della città simbolo dello stato del Nevada, si spengono i semafori per la penultima volta questa stagione: fiato sospeso fino al traguardo

Con un Gran Premio niente affatto esente da critiche ancor prima del suo inizio, ci avviciniamo alla conclusione del Campionato 2023. Cinquanta giri da disputare sul nuovissimo circuito cittadino di Las Vegas, dove ieri a conquistare la pole position è stato Charles Leclerc. Il monegasco partirà in prima fila, affiancato da Max Verstappen. Chi sarà il primo vincitore del GP di Las Vegas al termine della gara?

GP LAS VEGAS, LA PARTENZA

La partenza del GP di Las Vegas è subito oggetto di controversie: Verstappen sfila la leadership dalle mani di Leclerc, ma lo fa spingendo il monegasco fuori pista in curva 1, il che vale al pilota Red Bull una penalità di cinque secondi. Bagarre anche nelle retrovie, dove un testacoda di Alonso coinvolge la monoposto di Perez, mentre Sainz colpisce la Mercedes di Hamilton. C’è una veloce Virtual Safety Car per ripulire il tracciato dai detriti, e i piloti coinvolti nell’incidente effettuano il primo pit-stop. La gara riprende, ma per pochissimo: Norris perde la monoposto e si schianta contro le barriere, il che porta la Safety Car in pista.

LAP 3/50 Replays show Verstappen and Leclerc getting very close for the Dutchman’s overtake into Turn 1 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BOsqCSc3bI — Formula 1 (@F1) November 19, 2023



Al giro numero diciassette, Leclerc riprende la testa del Gran Premio quando Verstappen viene richiamato ai box dove sconta la penalità. L’olandese rientra in pista in undicesima posizione, dietro la Mercedes di Russell. Un contatto tra Piastri e Hamilton, entrambi alla ricerca della rimonta, provoca a entrambi una foratura. Pit-stop per i due piloti e anche per Gasly: Leclerc e Ocon rimangono gli unici in top 5 a non aver effettuato una sosta.



Al giro numero 22 Leclerc effettua il pit-stop, cedendo la leadership a Perez. Il monegasco torna in pista in terza posizione, tra Stroll e Sainz. Bagarre dietro tra Russell e Verstappen, entrambi in lotta per risalire in zona podio. I due si scontrano durante il sorpasso di Verstappen, e Russell riceve cinque secondi di penalità. I detriti in pista portano alla seconda Safety Car del Gran Premio, che permette ai due piloti Red Bull di effettuare un secondo pit-stop e recuperare sul distacco con Leclerc.

LAP 25/50 RUSSELL AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT! Russell has front wing damage! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/s5dfCAqA5O — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

GP LAS VEGAS, LA SECONDA PARTE DELLA GARA

La gara riparte: Leclerc è in testa alla classifica, inseguito dalle due Red Bull. Viene sorpassato da Perez al giro numero 32, ma pochi giri dopo riprende la posizione. Quando Verstappen supera il compagno di squadra, ormai non c’è più nulla da fare per il pilota Ferrari: al giro numero 38, l’olandese ritorna leader del Gran Premio. La lotta adesso è per la seconda posizione, che però Leclerc perde a pochi giri dal termine a causa di un lungo.

LAP 50/50 LECLERC TAKES P2 ON THE LAST LAP FROM PEREZ!!! Unreal stuff by the Ferrari driver 👏🤯#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/BdjWcNbxvb — Formula 1 (@F1) November 19, 2023



Max Verstappen vince il GP di Las Vegas, ma la doppietta Red Bull sfuma a poche curve dalla fine. Leclerc sorpassa Perez all’ultimo giro, e i due arrivano quasi insieme sul traguardo. Il monegasco conquista così il quinto podio della stagione. Sergio Perez è il pilota a salire sul terzo gradino del podio.