Hulkenberg, la 239° è la volta buona

© Sauber F1 Team via X

Nico Hulkenberg rompe il record “peggiore” e conquista il primo podio in 239 Gare di Formula 1

Dopo 239 partenze in Formula 1 senza salire almeno una volta sul podio, Hulkenberg passa dalla 19° per chiudere 3° al GP d’Inghilterra. Una svolta epocale che assegna ora il triste primato a Adrian Sutil.

Il trionfo netto al GP di Gran Bretagna

Al GP di Gran Bretagna 2025, Nico Hulkenberg ha centrato il primo podio della sua carriera con un terzo posto sbalorditivo, partendo addirittura dalla 19ª posizione.

Un’impresa che ha coronato 239 gran premi – il maggior numero nella storia della Formula 1 – senza salire sul podio.

L’ultimo “disgrazia” da cancellare

Il 37enne tedesco, al volante della Kick Sauber, ha eliminato un primato negativo che – tra l’altro – includeva anche la scuderia, che non saliva sul podio dal GP Giappone 2012. Si tratta di un risultato storico tanto per lui quanto per il team, che ha celebrato questa prima volta tanto attesa.

I numeri del primato

Prima di Bristol, erano 593 i punti totali accumulati da Hulkenberg senza podio né vittorie.

Il risultato sorpassa nettamente il precedente record detenuto da Adrian Sutil (128 partenze senza podio).

Le reazioni e il significato

Hulkenberg ha definito il primato come un “segno della mia costanza e abilità”, rivendicando la sua lunga carriera con professionalità e senza vittorie. Il suo approdo al podio è stato salutato con un mix di emozione, sollievo e ironia, tanto da ironizzare sul trofeo in mattoncini LEGO consegnatogli al traguardo.

Cosa cambia d’ora in poi

Questo podio rappresenta per Hulkenberg un punto di svolta: la fine di una lunga attesa ed un riconoscimento della sua tenacia. Inoltre, getta un’ombra sulla carriera di Sutil, nuovo capofila di una classifica che sperava di evitare. Resta da vedere se Hulkenberg riuscirà ad aggiungere un’altra tacca significativa al suo albo d’oro, magari proprio in vista del passaggio di Sauber ad Audi nel 2026.

Hulkenberg continua a riscrivere la sua storia, tra costanza, ironia e un titolo in LEGO piuttosto originale.