Alonso: “Non aspettatevi podi da qui alla fine”

Il pilota dell’Alpine non si aspetta particolari colpi di scena entro il GP di Abu Dhabi

Fernando Alonso, che in Brasile scherzando ha affermato che ci siano più conferenze stampa che cose realmente da dire, chiede ai propri tifosi di non aspettarsi nessun exploit nelle ultime gare. Nelle tournèe in Medioriente non ci sarà nessun podio a detta dell’asturiano visto che dall’inizio dell stagione non è mai riuscito a lottare per qualcosa di più che andasse oltre la il sesto posto. Ovviamente eccezion fatta per il GP d’Ungheria dove Fernando è arrivato quarto.

Tornando al discorso media, Alonso è convinto che gli incontri con i giornalisti siano troppi. “Mi sento bene in macchina e con la squadra, un po’ meno con i media. Si tratta di come la Formula 1 è aperta ai media. Abbiamo una conferenza stampa il giovedì, una il venerdì, una il sabato pomeriggio, poi la domenica c’è la ‘Drivers Parade’. Eppure non c’è niente da dire. Possiamo fare gli stessi commenti in Qatar, a Jeddah e Abu Dhabi. È molto chiaro tutto, posizioni molto stagnee”, ha dichiarato Fernando.

INCONTRI CON I MEDIA. TROPPI?

Per lo spagnolo le cose più interessanti in pista e fuori ruotano intorno a chi lotta per il campionato. Su tutti gli altri non c’è molto da dire. “Penso che la cosa più interessante sia il campionato e la lotta tra Hamilton e Verstappen. Il resto è molto ripetitivo. Capisco i fan a casa, o i miei fan, perché ricevo commenti di persone che credono che in Qatar sia arrivato il momento del podio. E no, non mi piace dire che non ci sarà un podio, ma siamo stati ottavi o noni per tutta la stagione. Mi dispiace dirlo, ma nelle ultime tre gare sarà così”, ha aggiunto il pilota dell’Alpine.

Questo non significa che Alonso prenderà sotto gamba i prossimi impegni, tutt’altro. L’Alpine è in piena lotta con Alpha Tauri per il quinto posto nei costruttori e poi ci sono ancora diverse cose da testare anche in vista del 2022. “Nelle ultime tappe del mondiale avremo ancora molto da fare con il team: analizzare diverse cose per il 2022 e testare nuovi aspetti organizzativi sempre in vista dell’anno prossimo. Saranno gare interessanti per noi, ma ovviamente, dall’esterno, saranno un po’ ripetitive”, ha concluso Fernando Alonso.