La McLaren pronta a sferrare il contrattacco alla Ferrari in Brasile

La lotta per il terzo posto in campionato costruttori è aperta. La McLaren decisa a contrattaccare la Ferrari al GP del Brasile

Che entrambe le squadre che si stanno contendendo il terzo posto abbiano avuto un netto miglioramento nel corso della stagione, è cosa certa. Resta da decretare chi riuscirà a spuntarla e ottenere la medaglia di bronzo. Il terzo posto è stato uno degli obbiettivi primari della Ferrari già da inizio campionato, come ha dichiarato più volte Mattia Binotto. Mentre il boss della McLaren, Andreas Seidl, ammette che è ora di contrattaccare e superare la Ferrari in classifica in questo GP del Brasile.

Di nuovo a decidere le sorti di una gara sarà la precedente gara sprint al sabato, ed è proprio qui che la Ferrari potrebbe avere un vantaggio. Dopo le qualifiche per la sprint qualifying, la Ferrari ha di nuovo il vantaggio con Carlos Sainz e Charles Leclerc che partono sesto e settimo, davanti a Lando Norris e Daniel Ricciardo in ottava e nona posizione. Commenta Seidl: “Non è una sorpresa che una squadra come la Ferrari, dopo la stagione unica che ha avuto lo scorso anno, stia tornando forte. È quello che ci aspettiamo da quel team con quell’esperienza e quell’infrastruttura e con i piloti che hanno.”

SEIDL: LA PISTA IN BRASILE DIFFICILE PER NOI

Andreas Seidl ha anche ammesso che la sua scuderia troverà non poche difficoltà nella pista brasiliana a causa di differenti assetti non adatti a questo tipo di performance. “Penso che in termini di configurazione della pista, di caratteristiche, ci sono alcune sfide per noi che espongono le debolezze della nostra auto, soprattutto l’ultimo settore, ad esempio, con le curve a bassa-media velocità”.

Tuttavia l’obbiettivo della scuderia di Woking è quello di colpire e mettere sotto pressione i suoi avversari italiani: “Penso che dovremmo semplicemente concentrarci su noi stessi, assicurarci di estrarre il massimo dal nostro pacchetto e sperare che sia sufficiente per mettere la Ferrari sotto pressione qui. E ‘anche chiaro, dopo il fine settimana abbiamo avuto in Messico, dove abbiamo un solo punto, che vogliamo colpire. E ‘quello che cercheremo di fare.”