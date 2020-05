Webber sul ritorno di Alonso: “Ha già avuto la sua opportunità”

Fernando Alonso torna ad alimentare il mercato piloti, con le recenti voci su un suo possibile ritorno in Formula 1 con la Renault, il team che gli ha permesso di vincere i suoi due titoli mondiali nel 2005 e 2006. Mark Webber però non crede che questo succederà

In questa strana stagione 2020, Fernando Alonso torna ad essere protagonista, con molte recenti voci su un suo possibile ritorno in Formula 1 con la Renault, a partire dal 2021, in sostituzione di Daniel Ricciardo, che lascerà il proprio sedile e volante al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura in McLaren.

Il pilota asturiano, sembra essere “entrato nelle grazie” della Renault, con Cyril Abiteboul che lo vede come la pedina ideale per aiutare il costruttore a rimanere in Formula 1, ed in qualche modo aiutare il team a superare la crisi economica, nella quale è entrata prima del Covid-19.

Tuttavia, in queste ore sono molti gli scettici sulla possibilità che Fernando possa rientrare nel progetto della Renault. Proprio ieri, Zak Brown, direttore esecutivo della McLaren, ha sconsigliato lo spagnolo di tornare in Formula 1 con il team di Enstone. Anche Mark Webber crede che non sia fattibile.

L’australiano è convinto che Alonso non tornerà nel team che lo ha reso bi-campione del mondo di Formula 1 (2005-2006): “Ha già avuto la sua opportunità,” ha così risposto ad una sessione di domanda e risposta, sul suo profilo Instagram.

MARK: “VETTEL SI RITIRERA'”

Inoltre, quando alcuni fan, gli chiedeva se lui stesso avesse intenzione di firmare per la Renault, Mark ha risposto di no: “Chiaramente mi manca la Formula 1, ma ho già avuto la mia opportunità. Non rimetterei il culo su quel sedile”.

L’ex pilota australiano, ha risposto anche a molte domande sul futuro di Sebastian Vettel, ora che è stato annunciato il suo addio alla Ferrari alla fine 2020. Webber è certo che l’ex compagno di squadra lascerà la Formula 1: “Penso che si ritirerà”.

Infine, Mark Webber che ha corso in Formula 1 dal 2002 al 2013, fa una sorta di classifica personale dei migliori piloti della storia dello sport: “Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton e Michael Schumacher”.