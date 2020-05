La Formula 1 ha presentato un nuovo calendario provvisorio: un programma che, se confermato, sarebbe un vero tour de force per piloti e scuderie

Inizialmente erano previste 22 gare ufficiali, distribuite lungo una stagione di 9 mesi, ma l’emergenza Covid-19 ha costretto gli organizzatori ad adattarsi mettendo mano su un calendario che, letto così, ha dell’incredibile. Se gli appuntamenti presentati oggi da Liberty Media dovessero essere confermati, si parlerà infatti di 19 GP in un totale di 5 mesi; praticamente, solo 3 gare in meno del previsto in metà del tempo a disposizione. Un vero tour de force quello a cui Team e piloti dovranno sottoporsi. Basti pensare al fatto che le ultime quattro gare in programma sono previste in 4 fine settimana consecutivi: il 22 novembre il GP del Vietnam, il 29 novembre e il 6 dicembre quelli del Bahrein e, infine, il 13 dicembre l’ultima data ad Abu Dhabi.

Buone notizie anche per i tifosi spagnoli: questo calendario provvisorio prevede anche il GP di Spagna!

Il circuito di Barcellona avrebbe dovuto ospitare la Formula 1 lo scorso 10 maggio, ma l’evento è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. Con questo nuovo programma però la Spagna potrebbe ritornare il 9 agosto, dopo il GP inglese o tedesco e prima dell’Ungheria.

IL CALENDARIO PROVVISORIO: GP DI SPAGNA IL 9 AGOSTO

In base alle notizie trapelate grazie a “SER” e “El Periódico”, così è come compare il calendario provvisorio della stagione 2020:

GP Austria 5 luglio 2020 GP Austria (II) 12 luglio 2020 GP Gran Bretagna/Germania 26 luglio GP Gran Bretagna/Germania 2 agosto 2020 GP Spagna 9 agosto 2020 GP Ungheria 23 agosto 2020 GP Belgio 30 agosto 2020 GP Italia 6 settembre 2020 GP Azerbaijan 20 settembre 2020 GP Russia 27 settembre 2020 GP Cina 4 ottobre 2020 GP Giappone 11 ottobre 2020 GP Stati Uniti 25 ottobre 2020 GP Messico 1 novembre 2020 GP Brasile 8 novembre 2020 GP Vietnam 22 novembre 2020 GP Bahrein 29 novembre 2020 GP Bahrein (II) 6 dicembre 2020 GP Abu Dhabi 13 dicembre 2020

Va ricordato che l’ufficialità di questi eventi dipenderà dalla riapertura dei confini internazionali e dalle decisioni dei singoli governi coinvolti.