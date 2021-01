Vettel entusiasta di Aston Martin motorizzata Mercedes

Vettel, nonostante sia pronto a gareggiare con l’Aston Martin, deve affrontare la sfida di gareggiare con una monoposto motorizzata Mercedes

Sebastian Vettel è ansioso di sapere come funzionerà la sua monoposto dell’Aston Martin con il motore Mercedes, dopo aver gareggiato con la Toro Rosso, la Red Bull e la Ferrari. Il pilota di Heppenheim è consapevole che dovrà adattarsi a tutti questi cambiamenti e che dovrà lavorare in un ambiente diverso da quello a cui è abituato. Si relazionerà con nuovi ingegneri, il team con cui lavorerà sarà diverso ma il suo personal trainer e il suo addetto stampa saranno con lui nel nuovo team.

IL TEDESCO E’ PRONTO AD ASCOLTARE I LORO CONSIGLI E VUOLE TRARNE IL MEGLIO

“Sono davvero entusiasta e curioso di vedere come sarà gareggiare con una monoposto motorizzata Mercedes. Mi trovo in un ambiente completamente nuovo, tutti i volti sono nuovi per me, ma sono ottimista e spero che tutto vada bene. Si deve essere sempre predisposti mentalmente alle nuove esperienze. Sarà tutto nuovo: le persone con cui lavorerò, il modo di lavorare, l’approccio con la monoposto. Non sarebbe bello né corretto se prevalesse il mio modo di pensare e di vedere le cose, le nostre forze si uniranno“ afferma Vettel alla presentazione dei nuovi colori del team.

Come annunciato Cognizant sarà lo sponsor principale di Aston Martin. Il pilota tedesco è concentrato sui test pre stagionali e sull’inizio della stagione: sa gli obiettivi che vuole raggiungere, oltre a essere felicissimo di far parte del team. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare quotidianamente con questo splendido team. Sarà una crescita continua. Nei prossimi mesi scoprirò tantissime cose perché non si smette mai di imparare, soprattutto in un posto nuovo. Sono incredibilmente determinato a contribuire per rendere questa squadra ancora più vincente. Sono orgoglioso di far parte di tutto questo“ dichiara per concludere il quattro volte campione del mondo