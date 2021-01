Aston Martin, Cognizant sarà il title sponsor ufficiale

La scuderia fondata da Stroll ha comunicato il nuovo title sponsor ufficiale rilasciando, inoltre, uno spoiler della livrea 2021

Dopo diversi mesi di attesa, si compone il quadro della rinata Aston Martin, che prenderà parte al campionato del mondo della Categoria Regina con la denominazione ufficiale Aston Martin Cognizant Formula One Team, come ha comunicato in giornata la stessa scuderia. Il nuovo partner sostituirà BWT, title sponsor della Racing Point. Il marchio della multinazionale americana, quindi, sarà il partner ufficiale del team spinto dai propulsori Mercedes.

La scuderia ha affermato che nelle prossime settimane, probabilmente a marzo, verrà svelata anche la tanto attesa livrea. Questa segnerà il ritorno del team in Formula 1 dopo oltre sei decenni. Come si vede dall’anteprima diffusa oggi oltre dai canali social del team, la monoposto di Sebastian Vettel e Lance Stroll non sarà rivestita dal classico rosa di Force India e Racing Point, ma dal verde inglese, vero e proprio “must” dell’automobilismo d’oltremanica.

LA REAZIONE DEI DIRIGENTI ASTON MARTIN COGNIZANT F1 TEAM

Lawrence Stroll, uomo di punta del team Aston Martin, si è dichiarato molto soddisfatto per l’esito positivo dell’operazione sportiva e commerciale. “Il ritorno di Aston Martin in Formula 1 dopo oltre 60 anni di distanza è un momento fondamentale nella storia di questo sport. Tutti sanno cosa rappresenta Aston Martin, ma il team di Formula 1 ci consentirà di portare l’essenza del marchio in nuovi posti. Sono estremamente orgoglioso di poter iniziare questo nuovo capitolo con il supporto di Cognizant“.

La stessa soddisfazione si evince dalle parole di Brian Humphries, CEO di Cognizant. “Siamo assolutamente entusiasti di essere il title partner dell’Aston Martin. I nostri marchi globali hanno molto in comune. Siamo entrambi aziende innovative e lungimiranti che amano muoversi velocemente, rimanere concentrati e guidare in prima linea”.

Otmar Szafnauer, team principal della scuderia, ha affermato che “con una nuova fabbrica già in costruzione, le competenze e le risorse di Cognizant aggiungeranno valore in tutte le aree delle nostre operazioni e forniranno un prezioso contributo alle nostre prestazioni in pista”. Per Jefferson Slack, direttore commerciale del team, è invece convinto che “Cognizant sarà parte integrante del nostro successo futuro [della scuderia, ndr] e un partner nel vero senso della parola che libererà le sue capacità come agente di trasformazione digitale”.

LE PAROLE DEI PILOTI DELLA SCUDERIA INGLESE

Come riporta il comunicato stampa diffuso dalla scuderia, l’ex ferrarista Vettel si è definito “incredibilmente determinato a contribuire a rendere questa squadra ancora più vincente” e “orgoglioso di far parte di questo viaggio”. Stroll, invece, compagno di squadra del tedesco, è “pronto per affrontare la nuova stagione” grazie alla “tanta fame che sto vedendo nella squadra e nei responsabili della fabbrica”.