Aston Martin svela il nuovo logo e sito del team

Aston Martin inaugura il nuovo anno rivelando il nuovo logo e sito del team. Per la livrea invece si dovrà attendere fino a Febbraio

Sembra che la Racing Point non stesse più nella pelle per far conoscere a tutti la sua nuova veste. Così allo scoccare della mezzanotte, come augurio di buon anno, l’Aston Martin ha svelato agli appassionati il nuovo logo e sito del team. Un modo originale per dare una curiosa anticipazione di ciò che visioneremo a Febbraio. In tale mese verrà infatti svelata la livrea delle vetture affidate a Lance Stroll e al quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Dopo 61 anni d’assenza dalla Formula 1, l’atteso ritorno è fissato per il 21 marzo 2021. Data in cui si spera che si spegneranno i semafori del Gran Premio d’Australia, a Melbourne.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team. 61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021. Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM — Aston Martin (@astonmartin) January 1, 2021

LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE ESECUTIVO

Il marchio è stato comunque presente nel Circus in questi ultimi anni, come sponsor sulle monoposto della Red Bull. Tornare in Formula 1 però come una squadra a tutti gli effetti è ben altra cosa. Lawrence Stroll a riguardo ha affermato: “La potenza che è la Formula 1 avrà un ruolo chiave nella strategia dell’Aston Martin e quindi nel percorso evolutivo dell’azienda. Il Circus è uno sport globale con un infinito pubblico che sicuramente ci aiuterà a far brillare ulteriormente il marchio. Oltre che a far catalizzare l’attenzione di tutto il mondo su di esso”.

Scrivere nuove pagine di storia ed emozionare i fan del marchio e del Circus è la prospettiva estremamente affascinante dichiarata dal presidente esecutivo del marchio britannico. “Questo è un marchio che ha già avuto un enorme successo nell’intero Motorsport. Basti pensare a gare iconiche e di un certo spessore come la 24 Ore di Le Mans. Ora abbiamo la fantastica opportunità di poter scrivere una nuova pagina nella storia. Questa è una prospettiva estremamente emozionante per chiunque sia un appassionato del marchio Aston Martin, per i fan della Formula 1 e dello stesso sport”.

LE DICHIARAZIONI DEL TEAM PRINCIPAL

L’emozione scaturita dall’Aston Martin che svela il suo nuovo logo e sito è tangibile. Il team principal, Otmar Szafnauer, infatti ha mostrato il suo entusiasmo affermando: “Ci siamo preparati per questo atteso ritorno per quasi un anno. Siamo curiosi di sapere le reazioni che scaturiranno dalla presentazione nel Circus come Aston Martin Formula One Team. Rappresentare un marchio così iconico è un grandioso privilegio per ogni membro del team. La meritata reputazione che ci siamo guadagnati per volerci spingere oltre il limite, ci fa essere fiduciosi di poter rendere orgoglioso il nome dell’Aston Martin sin da subito”.

“E’ l’inizio di un nuovo e splendido viaggio per noi. Percepisco appieno l’energia che vi è all’interno della squadra, dettata dall’incalzante determinazione a voler ottenere buone prestazioni sin da subito. Con l’ausilio delle menti più creative del settore, abbiamo sviluppato una mentalità vincente e uno spirito di volontà che ci ha aiutato in questi ultimi anni, quindi abbiamo tutte le ragioni per essere così entusiasti per il futuro”, ha così concluso. Sembra che il team abbia tutte le carte in regola per poter far bene, visto che avrà alla sua corte un quattro volte campione del mondo con un bagaglio di esperienza importante.