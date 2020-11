Dal prossimo anno, i rapporti tra i neocampioni del mondo e Racing Point, che verrà poi ribattezzata come Aston Martin, si faranno ancora più fitti. Il team di Brackley infatti ha intenzione di aumentare la propria partecipazione fino al 20% nell’arco di tre anni

Dopo le numerose critiche e proteste che si sono susseguite per tutta la prima parte della stagione circa una possibile irregolarità della Racing Point, la scuderia di Lawrence Stroll è stata alla fine costretta a rinunciare a 15 punti nella classifica iridata costruttori e a pagare una multa di 400.000 euro come penalità per aver copiato i condotti dei freni dalla Mercedes dello scorso anno. La vettura rosa riceve inoltre molti altri pezzi dalle Frecce d’Argento che però rientrano nella lunga lista di componenti legalmente “cedibili” ad altri team.

A quanto pare, questo legame già ben consolidato sarà ulteriormente rafforzato da un aumento delle azioni Racing Point, futura Aston Martin, da parte di Mercedes che punta ad acquisirne il 20% entro tre anni.

MERCEDES PUNTA AD ACQUISIRE IL 20% DI ASTON MARTIN; WOLFF: “QUESTO NON CAMBIERA’ LE COSE NEI DUE TEAM“

Come riporta Planetf1.com, alla domanda se il fatto che la Mercedes, aumentando la sua partecipazione in Aston Martin, possa portare a dei cambiamenti all’interno del reparto corse e in Formula 1 in generale, Toto Wolff ha chiaramente detto che non sono attualmente previste modifiche. “No, non per il momento“, ha detto l’austriaco, “Il team Aston Martin di Formula 1 è completamente indipendente dalle vetture Aston Martin. Ovviamente, la partecipazione in Daimler è qualcosa che è stato deciso esclusivamente in base al merito delle case automobilistiche e non al reparto corse. Dal mio punto di vista, non cambia nulla“, ha poi concluso il Team Principal delle Frecce d’Argento.