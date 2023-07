Ufficiale: Alpine, Szafnauer lascia il team

Terremoto in casa Alpine, che ufficializza l’addio di Otmar Szafnauer, che non sarà più team principal a partire dalla fine del GP Belgio

Alpine F1 Team ha reso ufficiale l’addio di Otmar Szafnauer. Il team ha spiegato, che il manager americano continuerà a svolgere le sue mansioni, nel weekend del GP del Belgio. Poi, lascerà la squadra e il suo ruolo di team principal.

“Il team vuole ringraziare Otmar per il suo lavoro, svolto in questi ultimi 18 mesi, e per averlo guidato a conquistare il quarto posto nel campionato costruttori 2022. Il team, gli augura il meglio per il futuro,” così il comunicato del team Alpine.

Otmar Szafnauer, per il momento sarà sostituito da Bruno Famin, che era stato nominato all’inizio di questo mese, come Vice Presidente di Alpine Motorsports.

Prima di arrivare a ricoprire questo ruolo, Famin è stato Direttore Generale dello stabilimento Renault/Alpine di Viry-Châtillon, avendo precedentemente lavorato con Peugeot e in FIA.

Anche il Direttore Sportivo, Alan Permane che è stato all’interno dello stabilimento di Enstone con diversi ruoli negli ultimi 34 anni, lascerà il team dopo la pausa estiva. Sarà sostituito dal Direttore dell’Alpine Academy, Julian Rouse ad interim.

I risultati degli ultimi tempi, hanno portato alla drastica decisione

In casa Alpine, è in atto un processo di cambiamento, voluto dal boss Luca de Meo, per avere un futuro più brillante dell’attuale. Negli ultimi giorni, lo si è visto con l’uscita di scena del CEO Laurent Rossi.

Dopo il quarto posto ottenuto nel campionato 2022, il 2023 per l’Alpine non è iniziato come si aspettavano. Negli ultimi mesi, è stata superata da Aston Martin, e persino dalla McLaren. Attualmente il team francese, è al sesto posto nel Mondiale Costruttori.

Un crollo importante, che ha spinto il vertice a effettuare dei cambiamenti, anche drastici.

Otmar e le ultime parole famose

Otmar Szafnauer, 58 anni è entrato a far parte del team Alpine, nel febbraio 2022, dopo aver lasciato l’Aston Martin, dove ricopriva il ruolo di team principal.

A partire dal 2009, ha vissuto per molti anni all’interno del team di Silverstone, quando si chiamava Force India, e poi Racing Point. Ha poi, guidato il team finché non è arrivato Lawrence Stroll e ne ha rilevato la proprietà, facendolo diventare Aston Martin.

Giusto una settimana fa in Ungheria, Otmar Szafnauer aveva rimarcato di sentirsi al sicuro nel suo ruolo, e di avere fiducia in De Meo.

“Occorre ricordare che Laurent, ora si occupa di progetti speciali,” ha dichiarato Szafnauer, rispondendo in merito allo spostamento di Rossi.

“Sì, lui mi ha assunto, ma anche Luca ha assunto me. Infine, è stato Luca de Meo a sedersi accanto a me, e mi ha convinto di unirmi al suo progetto,” ha aggiunto.

“Il progetto di Alpine, con un piano di 100 gare. Penso che siamo a circa 30 gare: 22 l’anno scorso, 12 quest’anno. Mancano ancora 60 gare da svolgere, e ci sono altri tre anni, per iniziare a vincere”.

“Ci vuole tempo. Ci è voluto tempo per tutti. Conosco Luca, e so che è un uomo di parola. Mi ha dato la sua fiducia su 100 gare per iniziare a vincere. A volte capita di fare un mezzo passo indietro, per farne due in avanti”.

“Quindi, non sono preoccupato. Luca sarà fedele alla sua parola, e mi darà il tempo necessario per le 100 gare“, così aveva ribadito nelle ultime dichiarazioni.

Addio anche a Permane

Esce di scena Szafnauer, ma anche Alan Permane dirà addio al team. L’ingegnere britannico, originario di Walton-on-Thames, è arrivato a Enstone nel 1989, quando il team era Benetton, come ingegnere elettronico. Ha trascorso molti anni all’interno del team, ovvero 34 anni, attraversando tutti i cambiamenti che ci sono stati, e lavorando affianco a un giovane Michael Schumacher, che ha regalato al team il titolo iridato nel 1994 e 1995.

Ha ricoperto il ruolo di ingegnere di gara nel 1996, e nel 1997. Oltre a Michael Schumacher, ha lavorato con molti piloti che hanno guidato per il team, tra cui anche Fernando Alonso, vincitore di due titoli con la Renault, nel 2005 e 2006.

È diventato Direttore degli ingegneri nel 2007, e Direttore Sportivo nel 2012. È stato all’interno del team, anche quando è diventata Lotus, prima di ritornare ad essere Renault, e quindi Alpine.

La sua uscita di scena, pertanto, ha suscitato molto scalpore, data la sua lunga e storica permanenza all’interno della fabbrica di Enstone.

Altra mossa di Alpine, di queste ultime ore, riguarda Pat Fry. L’ormai ex Direttore Tecnico, a fine anno lascerà il team di Enstone per unirsi alla Williams.