Pat Fry lascia l’Alpine: la nuova scommessa dell’ingegnere inglese

Il cambio di gestione in Williams continua: la scuderia inglese sogna in grande e si prepara per i progetti del futuro

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’addio di Pat Fry all’Alpine e l’approdo in Williams come nuovo direttore tecnico verrà ufficializzato a Spa entro la giornata di oggi. Fry continuerà il suo lavoro a Enstone, prima di rivestire il suo nuovo ruolo a Grove dalla fine di quest’anno. L’ingaggio di Fry va a riempire un vuoto lasciato in Williams dopo la partenza dell’ex direttore tecnico, Francois-Xavier Demaison, avvenuta a dicembre scorso.

Il cambio di gestione che sta investendo il team Williams va a pari passo con il nuovo percorso di rinnovamento che la scuderia sta intraprendendo. James Vowles, ai redini della squadra dall’inizio di questa stagione, ha dichiarato: “Penso che quello che posso dirvi è che gli occhi sono puntati su di noi. Penso che tutti si siano resi conto che l’investimento e la direzione del nostro progetto sono reali.”, rispetto alla questione. “Ne ho parlato pubblicamente nelle riunioni della Commissione di Formula 1: ho i soldi, fatemeli spendere in modo meritocratico. Tutto questo attira persone che si rendono conto che siamo sulla buona strada per andare avanti“.

LA CARRIERA DI PAT FRY: DAL RITORNO IN ALPINE AL DEBUTTO IN WILLIAMS

Il cinquantanovenne Pat Fry ricopre il ruolo di direttore tecnico in Alpine, squadra a cui si è unito dall’inizio del 2020. La sua carriera in Formula 1 comincia in Benetton nel 1987, dove ha lavorato sulle sospensioni attive per poi diventare ingegnere di pista. Nel 1993 è entrato in McLaren, prima come ingegnere di pista – dopo che le sospensioni attive furono bandite – e poi come ingegnere capo sulle monoposto ’05, ’07 e ’09.

Ha continuato la sua carriera in Ferrari a partire dal 2010 come vicedirettore tecnico, prima di ricoprire diversi altri ruoli. Lasciò Maranello alla fine della difficile stagione 2014. E’ stato consulente tecnico per Manor Racing durante la stagione 2016, prima di tornare in McLaren per un breve periodo. Infine, il suo ritorno a Enstone, dopo quasi trent’anni, è stato annunciato a novembre 2019.