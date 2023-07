GP Belgio, Perez: “Qualifiche complicate”

La terza posizione conquistata dal messicano si trasformerà domenica in seconda piazza, grazie alla penalità del compagno di squadra

Quella appena conclusa è stata un’animata sessione di qualifica, che forse prelude a un GP del Belgio particolarmente interessante. Sul circuito di Spa, Sergio Perez ha chiuso registrando il terzo crono, anche se la penalità di Max Verstappen gli permetterà di scattare dalla seconda casella sulla griglia di partenza di domenica. Le qualifiche del messicano, come da lui stesso dichiarato, sono state piuttosto complicate, complice anche un meteo incerto e un inaspettato comportamento della pista.

PER PEREZ UNA PRIMA FILA OLTRE LE DIFFICOLTÀ

Le condizioni meteo durante le qualifiche del GP del Belgio hanno fatto dilagare i dubbi all’interno del paddock Red Bull, che ha inizialmente montato le gomme intermedie sulla vettura di Perez. Durante le prime battute della sessione di qualifica, il tracciato era infatti piuttosto bagnato, anche se all’orizzonte il cielo dava segni di miglioramento. Il messicano è comunque riuscito a passare il taglio di Q1, Q2 e Q3, faticando non poco ma riuscendo a segnare un ottimo crono. Crono che, domenica, gli permetterà di dare battaglia immediata a Charles Leclerc, poleman acquisito di giornata.

“Qualifiche molto complicate oggi“, ha sottolineato Perez in chiusura di questa prima giornata in vista del GP del Belgio. “Sono partito con le intermedie e le condizioni erano molto insidiose inizialmente. Pensavamo che la pista si sarebbe asciugata molto più rapidamente, ma ci è voluto tanto tempo. E anche alla fine, nel Q3, era piuttosto insidiosa in alcuni punti, come in curva 8 e 9. Ma è un buon risultato. È un po’ un peccato non essere riuscito a superare Charles. Ma in queste condizioni penso sia un ottimo risultato“.

Otto decimi lo separano dal pazzesco tempo di Max Verstappen, ma la possibilità di partire dalla prima fila sarà sicuramente per Perez un motivo in più per ridestarsi dopo i difficili weekend delle scorse settimane. Nonostante l’olandese stia già probabilmente pensando a una partenza ad effetto che lo possa aiutare a conquistare le prime posizioni nel miglior tempo possibile, per il messicano la gara di domenica sarà di fondamentale importanza.