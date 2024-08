Mondiale 2025: la stagione dei debuttanti?

Continua la costruzione della futura griglia del Mondiale 2025 di Formula 1: in arrivo, secondo alcune voci, diversi nuovi debuttanti

Dopo diversi anni, la Formula 1 sembra intenzionata a dare nuovamente spazio ai giovani talenti. Il Mondiale 2025 infatti, secondo numerose indiscrezioni, accoglierà almeno cinque nuovi debuttanti nel Circus. Ad oggi, solo uno di questi è confermato ufficialmente. Oliver Bearman correrà per la Haas nel 2025: una notizia nell’aria già da diverso tempo, soprattutto in seguito al suo notevole esordio con la Ferrari, ma confermata solo un mese fa.

Un altro pilota nominato da mesi è Andrea Kimi Antonelli, possibile futuro compagno di Russell alla Mercedes. Il team principal del team di Brackley, Toto Wolff, ha chiarito più volte che il giovane bolognese necessitasse ancora diversa esperienza prima di entrare nel Circus. Ma la possibilità continua a essere presente e, con il passare del tempo, appare sempre più concreta. Ma, ancora, nessuna notizia è stata ufficializzata.

Tante indiscrezioni, poche conferme

Tutte le scuderie con ancora un sedile libero a disposizione sono state associate ad almeno un giovane talento proveniente dalla Formula 2. Un caso lampante è l’Alpine, che sembrerebbe intenzionata a dare un’opportunità a Jack Doohan. Attuale pilota di riserva della scuderia francese. Voci aumentate soprattutto in seguito alla conferma ufficiale di Carlos Sainz alla Williams.

Un altro esempio è dato dalla Red Bull. Il team sembra aver preso in considerazione il giovane Liam Lawson per sostituire Pérez o Ricciardo, a causa delle loro prestazioni altalenati nel corso di questa prima metà stagione. Ma Lawson non è l’unico. La squadra capitanata da Christian Horner ha, infatti, mostrato interesse anche per Isack Hadjar, attuale leader della Formula 2. Scelta approvata anche da Helmut Marko, secondo il quale promuovere un pilota del Junior Team in Formula 1 è una priorità per giustificare la piramide odierna.

La scelta di Sainz sembra aver incentivato l’entrata dei giovani. Anche l’Audi, in seguito al rifiuto dello spagnolo, sta pensando a un giovane talento da poter affiancare a Nico Hulkenberg. Il 2025 sarà un anno di transizione per la Sauber, e avere un nuovo talento che si formi secondo la cultura della squadra a lungo termine è sicuramente qualcosa di allettante. Tra i diversi nomi citati, spicca quello del brasiliano Gabriel Bortoleto, attuale pilota McLaren. Tante sono le voci, e altrettanti sono ancora i sedili disponibili per la prossima stagione. Ma in attesa delle conferme, una cosa è certa: quella del 2025 si prospetta come la stagione dei debuttanti.